2020-01-20T16:32:53+03:00
Спорт

В Волгограде готовят к реконструкции спортшколу, на которую Исинбаева пожаловалась Путину

Здание, где занимаются юные спортсмены, уже обследовали. Следующий этап - разработка проекта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот так выглядит спортшкола №1 Волгограда сегодня. За 44 года здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Фото администрации Волгограда.Вот так выглядит спортшкола №1 Волгограда сегодня. За 44 года здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Фото администрации Волгограда.
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Не прошло и трех месяцев с того момента, как олимпийская чемпионка Елена Исинбаева пожаловалась Владимиру Путину на плохое состояние спортшколы №1 в Волгограде, как здание уже обследовали и готовят его к ремонту.

- Специалисты МУП «Центральное межрайонное бюро технической инвентаризации» завершили обследование всех конструктивных элементов здания спортшколы и подготовили техническое заключение о состоянии объекта, - сообщают «КП-Волгоград» в администрации города. - Комплексное обследование не выявило критических нарушений, которые могли бы привести к разрушению здания, но реконструкция необходима.

Следующий этап - работа над проектно-сметной документацией по реконструкции здания. Как только проект будет готов, строители приступят к ремонту.

Напомним, в октябре 2019-го на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта с участием Владимира Путина наша землячка Елена Исинбаева пожаловалась президенту на состояние спортшколы по легкой атлетике, где занимается ее дочь.

- В этой школе когда-то я выполнила норматив мастера спорта. Сегодня помещение, сам спортивный зал пришел в отвратительно состояние, он требует ремонта. Муниципалитет говорит: «У нас нет денег». Вопрос на 60 миллионов рублей. Мы сдаем символические деньги, чтобы хоть как-то поддержать нашу школу. Чтобы не рухнула эта крыша. К кому можно обратиться, кто может помочь?

Эта спортшкола расположена на улице Пугачевской в Ворошиловском районе Волгограда. Сейчас здесь занимаются 252 юных спортсмена. За 44 года (то есть с момента постройки в далеком1975-м году) здесь ни разу не делали капитальный ремонт. Но после жалобы олимпийской чемпионки, ее тут же включили в список объектов в рамках целевой программы по модернизации. В конце ноября президент официально поручил администрации Волгоградской области в срочном порядке привести спортшколу в порядок. Срок дал - год. В октябре 2020-го Владимиру Путину должны отчитаться о проделанной работе. Ответственность за исполнение данного поручения возложили на губернатора региона Андрея Бочарова. И работа, как видите, закипела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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