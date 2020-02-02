В Волгоградской области школьник выстрелил в приятеля из ружья

Кровавая драма разыгралась накануне в одном из сел Волгоградской области. Подростка с ранением в голову и шею привезли в Киквидзенскую больницу 1 февраля. Ученик 11-го класса получил ранения дробью из ружья. По предварительной версии, выстрелил в него приятель – восьмиклассник без спроса взял отцовское ружье. Пострадавший школьник жив.

- Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Подробная информация будет в понедельник, - рассказала «КП-Волгоград» представитель регионального СУ СК России Наталия Рудник.

Пока следователи склоняются к версии, что причиной выстрела стал не конфликт, а неумелое обращение с оружием. И подросток выстрелил в товарища случайно.

- Пострадавшего подростка сейчас спасают врачи. Пока речь идет о беспечном поведении ребят и о неосторожном обращении с оружием, а не о противоправном действии. Мальчики нормальные, из обычных семей. Конфликта между ними не было. Но мы ждем более подробных сведений от следователей. Будем вмешиваться в ситуацию, только если будут установлены недостатки работы органов профилактики, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Нина Болдырева.

Напомним, неумелое обращение с ножом привело к смерти девятиклассника в школе №85 Дзержинского района Волгограда. Его зарезали на перемене в школьном коридоре (подробности).

Но бывали и другие случаи. Так, год назад волгоградский восьмиклассник пришел в школу с ножом и бензином, устав от унижений сверстников (подробности).