Подстреленного из ружья школьника прооперировали в Волгограде

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:34:44+03:00

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Ранение дробью из ружья ученик 11-го класса Завязенской школы Киквидзенского района получил 1 февраля – в него выстрелил восьмиклассник, который без спроса взял отцовское ружье. Вот уже третий день за жизнь подростка борются врачи. Он получил серьезные ранения в голову и шею. Пострадавшего школьника из районной больницы перевезли в Волгоград.

- Пострадавшего одиннадцатиклассника 2 февраля прооперировали в Волгоградской областной больнице №1. Сегодня он остается в реанимации. Состояние подростка тяжёлое, но стабильное, - рассказали корреспонденту «КП-Волгоград» в облздраве.

Следователи проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

- Уголовное дело не возбуждено. Идет проверка, по результатам которой будет принято решение. Конфликта между школьниками не было, речь идет о случайном выстреле, - рассказала «КП-Волгоград» представитель следственного управления СКР по региону Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU