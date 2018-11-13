На уроки пришел с ножом и бензином: волгоградский восьмиклассник напугал всю школу

Не успели стихнуть страсти после жуткой трагедии в Керченском колледже, как снова ЧП в учебном заведени. На этот раз докатилось до тихой Волгоградской области. Восьмиклассник принес в учебное заведение холодное оружие и канистру с бензином. Никому не угрожал, но одноклассникам трофей показал. То ли похвастаться решил, то ли напугать, то ли ему славы Рослякова (убийцы из крымского колледжа) захотелось. Теперь это будут выяснять следователи.

ЧП произошло в небольшой школе - в хуторе Красный Даниловского района. Там учеников то - раз-два и обчелся, да и знают всех, как облупленных. Видимо, потому мальчишка решил, что сможет беспрепятственно пронести в школу опасные предметы. Но на его пути встал учитель.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном управлении образования, именно учитель и отобрал у ребенка холодное оружие и горючее.

Тогда восьмиклассник решился на еще один бездумный поступок, который тоже, видимо, предусмотрел заранее. Он достал из кармана какой-то порошок и проглотил. И тут же потерял сознание.

В срочном порядке в школу вызвали «скорую». Пацана госпитализировали в Даниловскую районную больницу. Ему уже промыли желудок и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Что это был за порошок (возможно крысиный яд) также предстоит выяснить даниловским следователям СУ СК по региону

- Да, к нам поступила информация об отравлении мальчика неизвестным веществом в школе. По данному факту уже организована проверка. Предстоит установить и все обстоятельства ЧП, предшествующие отравлению, - подтвердила информацию «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СК по Волгоградской области, майор юстиции Наталия Куницкая.

В областном управлении образования подчеркивают, что в ходе инцидента никто из учеников или учителей не пострадал, за медицинской помощью никто (кроме самого хулигана) не обращался.

Специалисты ведомства также организовали свою комплексную проверку.

- В Краснянской школе работает комиссия, в состав которой вошли специалисты регионального комитета образования, науки и молодежной политики, а также психологи. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося — уже получены данные от директора и педагогического состава. Кроме того, сегодня в районе пройдет большой педсовет с участием директоров районных школ и специалистами системы профилактики, - добавляют в управлении.

К сожалению, случаи, когда дети приходят в школу с оружием уже не единичные. Это скорее становится опасным явлением. Буквально, в прошлом году в волгоградской школе №85 один из учеников зарезал одноклассника. Не специально, по неосторожности - мальчишки баловались с ножом. но ребенка не вернешь.

А в апреле 2018-го в одной из школ Башкирии (в городе Стерлитамаке) ученик напал на одноклассников с ножом, поджёг класс и попытался убить себя (подробнее).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Виноваты мы, взрослые. Мы не учим детей понимать себя!»

Галина КОЗЛОВА, психолог гимназии №3 Волгограда:

- С одной стороны, влияет перенасыщение СМИ подобными историями, случившимися у нас или в других странах. На неокрепшее сознание подростков конечно это неблагоприятно влияет. Мы прекрасно знаем, что в этом возрасте вообще все воспринимается перевернуто - с ног на голову. А тем более вещи, связанные с каким-то насилием. С одной стороны им хочется показать, насколько они независимые от этого мира и могут быть супергероями в этом мире, а с другой стороны - они же просто не просчитывают последствия! Большинство из них не просчитывает. И в этом, кстати, виновны мы, взрослые. Потому что если в школе занимаются личностной рефлексией – учат детей размышлять на учебных предметах (что ты узнал, что ты понял, что изменилось в твоих знаниях?) – это не распространяется на личный опыт, житейский опыт. Этому должны учить не только учителя, но и родители. Давайте честно признаемся, разве большая часть родителей размышляет с подростками, что произошло, а почему это произошло, как? Проще родителям либо отругать, либо даже ударить. Не разбираться. А поэтому не формируется у детей способность анализировать то, что происходит. А главное, анализировать «что происходит со мной, что меня тревожит, что меня выбивает?». Когда нет этого понимания, проще всего воспользоваться такими простыми способами, как топор, бензин и так далее. Потому что они не спросили у себя «А мне это зачем?».

В психологии вопрос «почему» не ставится первым. На вопрос «почему» может быть много оправданий (а потому что меня толкнули, а потому что мне так сказали и т.д.). А когда задается вопрос «зачем, какую цель ты ставил, что ты хотел получить» – с этого начинается осмысливание своего места в этой ситуации, и как она будет разворачиваться. Я еще и еще раз говорю – великие труженики математики, физики и филологи, но знания о самом себе, понимания себя нашим детям очень не хватает. Мы же не знаем, что сопровождало этот поступок, что там было в семье, с друзьями-одноклассниками-любимой девушкой. Взрослые-то не всегда справляются с этими эмоциями. А ребенку это вообще не под силу. Я сожалею, что мы, взрослые, увлекшись глобальными проблемами, не замечаем проблем, которые рядом с нами, которые потом перерастают в глобальные. Мы не учим детей понимать себя.