Андрей Бочаров о состоянии стадиона "Монолит": Без мата и не скажешь!

СЕГОДНЯ 10:24 2018-08-17T11:04:09+03:00

Глава региона был опечален увиденным, но строит большие планы на эту территоррию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти ведут переговоры с Минобороны о передаче спортивного объекта области, чтобы сделать там легкоатлетический комплекс

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Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров устроил инспекцию по Краснооктябрьскому району Волгограда. Вместе с ним в поездку отправился и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Посмотрели на ремонт дорог, тротуаров, а потом заглянули на стадион «Монолит». Точнее на то, что от него осталось. Много лет эта территория заброшена, много лет волгоградцы слышат обещания ее привести в порядок, но…

Подъехали. Сначала попытались зайти на территорию с западного входа, уперлись в красивую некогда колоннаду, которая вот-вот рухнет. Андрей Бочаров едва сдержал эмоции.

- Без мата и не скажешь…, - лишь смог вымолвить глава региона. Так печально видеть, во что превратилось былое величие.

Вот то, что осталось от стадиона "Монолит" сегодня.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дальше арки прохода нет – все заросло травой и кустарником. Пришлось заходить с другой стороны - со стороны Волги. Заглянули в административное здание, расположенное в подтрибунном помещении. Сегодня оно занято министерством обороны. Как впрочем, и весь комплекс этот сегодня принадлежит минобороны. Потому и не могут ни город, ни область ничего сделать с этой территорией.

- Вот, если договоримся с министерством обороны, мы здесь такую зону отдыха и спорта сделаем, - размечтался Андрей Бочаров, когда увидел какой прекрасный вид открывается на Волгу с этой территории.

"Боже, такое красивое место! И такое заброшенное..." - печалится губернатор.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- А здесь и была раньше прекрасная зона отдыха, - говорят губернатору работники стадиона, которые живут рядом - в поселке Красный Октябрь. – Здесь и набережная была, и фонтанчики били, пока все это в 1961 году водой не смыло… Летом мы здесь в футбол гоняли, а зимой на стадионе каток заливали.

- Да, если делать эту территорию, то комплексно: с благоустройством всей прилегающей территории, с прогулочной зоной, с пляжем, - загорелись глаза у главы региона.

Андрей Бочаров мечтает обновить на только стадион, но сделать на этом месте прекрасную зону отдыха, с пляжем и прогулочными дорожками.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- А на той стороне были раздевалки и буфет, - вспоминает местная жительница.

Андрей Бочаров глубоко вздохнул и заметил: «Кстати, и воздух здесь хороший, несмотря на близость завода «Красный Октябрь».

- Потому что здесь хорошая роза ветров, раньше все рассчитано было, чтоб сюда не доходили выбросы, - поясняют губернатору подчиненные.

- Такое прекрасное место, и что мы видим: часть земли «прихватизирована» (дословно, примечание автора), замусорена, не используется. Сегодня таких заброшенных территорий у Волги уже и нет нигде. У нас, к сожалению, есть. Но зато мы можем сразу в комплексе планировать развитие этой территории. Да, денег потребуется немало, но это стоит того, - отметил Бочаров.

Часть территории приватизирована и замусорена - еще один вопрос, который надо будет решать.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, что стадион «Монолит» обещают возродить уже не первый год. Еще в 2016-м, когда Виталию Мутко (тогда еще министру спорта РФ) презентовали проект «Волгоград Арены», наша олимпийская чемпионка Елена Исинбаева просила у него вернуть городу «Монолит» и сделать там легкоатлектический центр.

- Поверьте, как только у нас будет свой дом, стадион, отвечающий всем стандартам, вы просто удивитесь, сколько еще будет чемпионов, - говорила тогда Елена Исинбаева. - И тренеры все будут хотеть у нас работать.

И Мутко пообещал решить этот вопрос. Прошло два года, и Виталий Мутко в ходе очередного визита в Волгоград опять поднял этот вопрос.

- Я помню, там прекрасный вид на Волгу и там прекрасное место для легкоатлетического центра. Я еще раз переговорю с министерством обороны, - вновь пообещал Мутко.

И даже пообещал включить объект в федеральную программу на реконструкцию. Прошло еще полгода. «Монолит» все также в ведомстве Минобороны, а волгоградцы все еще ждут обещанного. Говорят, обещанного три года ждут. Значит, осталось недолго.