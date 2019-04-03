Сбылась мечта Исинбаевой: на стадионе "Монолит" будет атлетический манеж

Говорят, что обещанного ждут три года. Три года на верхушке жарко обсуждали вопрос о передаче стадиона «Монолит» из ведомства Минобороны РФ – региону. За судьбу заброшенного спорткомплекса боролись губернатор Андрей Бочаров, именитая олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и даже Виталий Мутко, который тогда еще был министром спорта.

Вопросы, касающиеся преображения объекта, обсуждались долго и горячо, но вот пришло время действовать. Сегодня, 3 апреля 2019 года, в мэрии сообщили радостную новость – стадион в полном распоряжении областных властей, а именно отдан на баланс ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике». И планы на него грандиозные.

- Стадион должен стать современным многофункциональным спортивным тренировочным Центром легкоатлетических видов спорта, - говорят в пресс-службе мэрии.

А что это будет за центр, обсудила рабочая группа, которую возглавил глава Волгограда Виталий Лихачев. В нее вошли олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, заслуженные тренеры РФ Вячеслав Догонкин и Евгений Трофимов, а также председатель облспорткомитета Александр Глинянов и директор ГБУ ВО «СШОР по легкой атлетике» Владимир Типаев. Ведь пока вся территория спорткомплекса заброшена.

- Разрабатывается проект будущей реконструкции стадиона. При этом долгожданное обновление получит и прилегающая к стадиону территория со всеми имеющимся инфраструктурными объектами. Реализация проекта будет идти при поддержке Министерства спорта РФ, - добавили в мэрии.

В том числе есть планы создать на «Монолите» легкоатлетическое ядро с 400-метровой дорожкой и полями для приземления снарядов. Эксперты предлагают построить игровую площадку для большого тенниса, крытый легкоатлетический манеж и многое другое, что порадует волгоградцев.