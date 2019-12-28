Волгоградских малышей ждут Дед Мороз, снежное шоу и зимние забавы

У юных волгоградцев начались новогодние каникулы. Куда пойти и как потратить время весело и с пользой - вопрос, который беспокоит большинство родителей. Поэтому в торговых центрах к праздникам подготовились заранее. В ТРЦ «Акварель» в Советском районе Волгограда в декабре 2019 - январе 2020 детей и их родителей ждут разные развлекательные программы, концерты, спектакли и, конечно, встреча с главным героем праздника Дедом Морозом, и другими сказочными персонажами.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, в программе 29 декабря 2019 в «Акварели» - «Восточная сказка». С 14.00 до 18.00 ребят ждут весёлые игры у ёлки со снежинками, Дедом Морозом и Снегурочкой. В 15.30 начнутся приключения с Жасмин, ковром-самолетом и Джином, а в 18.00 новогодний концерт покажут лучшие танцевальные коллективы Волгограда.

Продолжит праздник 2 января 2020 снежное шоу. С 15.00 до 17.00 детей ждут конкурсы от Деда Мороза и игры с Эльзой, Олафом и Свеном из «Холодного сердца». В программе 3 января в 18.00 спектакль «Морозко» от областного театра кукол, а в три часа детвору по традиции ждут развлечения у елки. 4 января программа у елки также начнется в 15.00, малышей будут ждать волшебные снежинки и герои сказки «Аладдин», а в 18.00 устроят проводы Деда Мороза с зажигательными песнями и танцами. 5 января в 15.00 у елки юных волгоградцев ждут зимние забавы, а в 17.00 театр кукол покажет спектакль «Гусенок». В программе 6 января в 15.00 - Рождественский бал принцесс. В гости к ребятам придут Рапунцель, Белль и Золушка. А 7 января в это же время на тематический квест по мультфильмам приглашают куклы ЛОЛ. Завершит зимние каникулы 8 января приключение в джунглях с динозавром Дино и его друзьями. Начало также в 15.00.

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