«Вновь возродился, вновь молодой!»: пенсионер из Волгограда посвятил песню парку Гагарина

«Здесь юность моя пролетела и первая в жизни любовь. Гитара в аллеях звенела, и все возвращается вновь…»

В этих простых, а главное правдивых строках, которые льются из души их автора Владимира Толкачева, звучит вековая история самого старейшего парка Волгограда – парка имени Гагарина. С ним тесно переплетены целые судьбы людей, здесь есть радостные и грустные события, неповторимые истории, до сих живущие в сердцах горожан. Именно их больше остальных тронет песня, посвященная возрождению парка Гагарина. 68-летний волгоградец, уже прославлявший ЧМ-2018, сделал это событие по-настоящему торжественным, с нотками счастья и прекрасных воспоминаний.

ВДОХНОВИЛИ ЛЮДИ

Волгоградец подарил жителям песню про парк Гагарина 00:00 00:00

- На стихи меня воодушевила картина, когда я поднялся на лестницу и увидел, как в разгар ремонта ребята аккуратно укладывали плиточку в парке, какой вид получается: памятник солдатам, дорожки вырисовываются. Раньше ж люди ходили беспорядочно, а тут все для их удобства, - вспоминает Владимир Иванович о том моменте, когда его впервые посетила идея о написании стихов.

Но не только вид преображающегося парка вдохновил поэта и музыканта на творчество. В основу песни легла реальная история семейной пары, с которой он крепко дружит.

- Они рассказали, как познакомились в этом парке, было им по 18-19 лет. Как Сашка играл на гитаре, в воздухе витало счастье, как там прошла вся молодость, как было романтично. А потом родились дети и они все вместе гуляли по парку и вспоминали обо всем, что с ним связано. И ведь таких историй очень много. Меня переполнили эмоции и очень захотелось написать то, что получилось!

Автор подчеркивает, что реконструкция парка и создание песни – чистое совпадение. Текст был написан «не под открытие». Да любой творческий человек поймет: муза приходит внезапно. Эти красивые строки, родившиеся в душе Владимира, превратились в жизнерадостную, торжественную композицию благодаря аранжировщику Льву Лукьянову – профессиональному музыканту и просто другу.

"ХОЧЕТСЯ ПРАЗДНИКА"

- Хочу сказать, что эта песня подойдет для любого парка России, стоит заменить название. Она отражает суть нашей повседневной жизни: именно в парках происходят знакомства, рождаются чувства, проходит молодость. То, о чем всегда приятно вспоминать. Сейчас пишу песню к 9 мая. Народ требует радости, мажорности. Уже тоска так всех обуяла, а хочется праздника!

Творчества так много, что Владимир готов делиться им с окружающими. Да и без скромности: голос потрясающий, глубокий, затрагивающий сердца. Так и представляется открытие парка Гагарина, солнечное и радостное, под эту торжественную композицию, исполненную живьем...

- Сейчас я посещаю волгоградский хор «Казачка». С удовольствием буду участвовать в выступлениях и помогать в конкурсах, - поделился планами на будущее автор песен и стихов. Надеемся, Владимир Толкачев и дальше будет в песнях рассказывать об истории Волгограда и том хорошем, что в нем происходит.

ТЕКСТ ПЕСНИ «ПАРК ЮРИЯ ГАГАРИНА»

Куплет:

Здесь юность моя пролетела

И первая в жизни любовь.

Гитара в аллеях звенела,

И все возвращается вновь.

Припев:

Парк, парк, парк, Юры Гагарина парк!

Вновь возродился, вновь молодой. Вы посмотрите – прекрасный какой.

Куплет:

Помнит дворцовые стены,

Веселье и смех детворы

Прошли по стране перемены –

Остался задор той поры.

Куплет:

Любим, надеемся верим

Надо с улыбкой жить.

Любим, надеемся верим

Парку зеленому быть!