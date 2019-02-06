В парке Гагарина место деревьев займут спортплощадки

Парк Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда когда-то был дендрарием всесоюзного масштаба. Саженцы редких пород везли сюда со всей страны, по тенистым дорожкам и аллеям водили экскурсии. В конце 90-х годов прошлого века разруха пришла и в сам парк, и на завод «Баррикады», который его курировал. С тех пор на благоустройство несколько раз выделяли крупные суммы. Но вместо реконструкции парк пережил не одну вандальную вырубку деревьев. Тонкие прутики, которые должны были их заменить, не прижились. А брусчатка на аллеях оказалась бракованной, чтобы сохранить ноги гуляющих администрация даже решилась поставить прямо на песок заплатки из асфальта. В ближайшее время парк Гагарина ждет еще одна масштабная реконструкция в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проект в процессе разработки. О планах реконструкции и благоустройства рассказал депутат гордумы Алексей Волоцков, который обсудил его с новым руководителем ККиО имени Гагарина Евгением Кимом.

В проекте - масса спортплощадок и минимум деревьев. Фото: Алексей Волоцков.

На эскизах проекта – несколько спортивных площадок для футбола, баскетбола, бадминтона. Зона аттракционов, уличных тренажеров, детские площадки. На входе со стороны улицы Титова - красивая входная группа, которая может заменить нынешний забор. На месте немногочисленных оставшихся зеленых зон - два здания. И масса новой брусчатки. Вот только среди развлекательных зон для деревьев и самого парка места не осталось.

- Мне кажется, слово «парк» у нас понимается немного иначе, чем в других городах. Парки всегда были хороши своими деревьями. Кстати, раньше парк Гагарина с его соснами и розами был красив и тенист. На фото проекта уж слишком много плитки. Опять плац, - считает жительница района известный художник Елена Орлова.

Так видят реконструкторы обновленный парк. Фото: Алексей Волоцков.

- Задача и сохранить, что есть, и высадить новые виды деревьев, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» депутат городской Думы Алексей Волоцков. - Что-то новое планируется на участках, где нет ценных пород деревьев. Деревья останутся даже между спортивными площадками. После зонирования еще выйдем на место и будем сдвигаться, если нужно, чтобы сохранить деревья.

Латки по плитке ситуацию не спасли. Зато выглядят очень странно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока же депутат и районные власти открыты для обсуждения и ждут предложения от самих жителей, чтобы парк был им и по душе, и по интересам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тротуарную плитку в парке Гагарина закатали в асфальт. Такой шаг объяснили обеспечением безопасности пешеходов (подробности).