2019-11-06T10:55:45+03:00
Общество

«Мы все засадим»: в сквере Пахмутовой высадили первые березы

На правом склоне поймы Царицы начался этап озеленения [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Саженцы ждут своего часа.Саженцы ждут своего часа.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как только с деревьев опала листва, волгоградцы обратили внимание на внезапно полысевший правый склон поймы реки Царицы, который городские власти обещали оставить зеленым оазисом среди каменных джунглей. Но подрядчик успокаивает: «Не волнуйтесь, мы все засадим! У нас готовятся к высадке больше тысячи кустарников, 700 деревьев. Склон будет даже зеленее, чем прежде». Пока же в сквере имени Пахмутовой высадили березовую аллею. Причем деревья не маленькие, пятиметровой высоты. Между ними будет расти дерен белый. Закончат работы в сквере уже через неделю, а на открытие обещала приехать сама Александра Пахмутова, которая 9 ноября отмечает 90-летний юбилей.

На открытие сквера приедет Александра Пахмутова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На открытие сквера приедет Александра Пахмутова.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Перед прокладкой коммуникаций и укладкой газона склон пришлось зачистить от самосева, переросших и изживших себя кустарников, - рассказала «КП-Волгоград» агроном компании-подрядчика Екатерина Бабакина. - Но это не страшно. Никакой пользы и красоты от них все равно не было. Скумпию, например, всю оставили. А сирень уже выродилась, ее почти всю удалили. Теперь же мы будем высаживать растения пейзажными композициями, в которых будут и высокорослые ели, и яркие пятна декоративных кустарников.

Часть склона уже застелили газоном. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Часть склона уже застелили газоном.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сейчас рабочие стелют на склоне рулонный газон. Чтобы он не сползал вниз, прибивают его деревянными колышками. Кроме берез на склоне высадят немало хвойников, несколько видов кленов, липы, ясень, и огромные плакучие ивы, которые будут прекрасно чувствовать себя в пойме реки. Дополнят их кустарники: зеленые можжевельники, бересклет с яркой листвой, пузыреплодник, барбарис, форзиция. Будут давать акценты и аллея из багряника, и яркие кроны рябин.

В "узких" местах газон подкраивают. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В "узких" местах газон подкраивают.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Саженцы уже проверенные, такие же сажали на левом склоне поймы, все принялись, - подчеркивает агроном. - Все деревья крупномеры, минимум три метра высотой, в основном - 4,5 - 5 метров.

Большую часть деревьев высадят на верхнем ярусе. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Большую часть деревьев высадят на верхнем ярусе.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сажают деревья с комом земли. Вес такого - более 120 килограммов. Трое рабочих с трудом подтаскивают деревце к погрузчику.

Вскоре завезут фонари. Для них уже подготовили коммуникации, на местах установки из земли торчат красные гофры, в которых прячутся провода.

Одни деревья сохранили посреди дорожек, другие вырубили и выкорчевали подчистую. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Одни деревья сохранили посреди дорожек, другие вырубили и выкорчевали подчистую.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Фонари будут двух видов, в современном стиле, с лаконичным дизайном, - рассказала «КП-Волгоград» архитектор Юлия Петрова. - Рельеф склона ярко выраженный, поэтому он и стал отправной точкой для формирования пространства, у которого будет единая концепция. Хочется верить, что она уникальная.

Ближе к Волге работы еще полно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ближе к Волге работы еще полно.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А зона у моста уже близка к завершению. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

А зона у моста уже близка к завершению.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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