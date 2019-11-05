2019-11-05T16:18:50+03:00
Досуг

90-летний юбилей Александры Пахмутовой отметят в Волгограде

В праздничной программе концерты и выставки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Александре Пахмутовой 9 ноября исполнится 90 лет.Александре Пахмутовой 9 ноября исполнится 90 лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Написавшая сотни известных песен композитор Александра Пахмутова 9 ноября отметит свое 90-летие. На родине Народной артистки СССР устроят юбилейные торжества. В Волгограде в честь знаменитой землячки пройдут концерты и выставки. Также на следующей неделе на правом склоне поймы Царицы откроют сквер имени Пахмутовой. Еще одним сюрпризом к юбилею станет скульптура нашей знаменитой землячки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомкультуры, в областной детской библиотеке на Рокоссовского, 48, расскажут о детстве и юности нашей знаменитой землячки, ее жизни и творчестве. Откроется музыкально-поэтическая гостиная, посвященная Александре Пахмутовой, 6 ноября в 11.30.

В интерактивном музее «Россия - моя история» всего два дня 9 и 10 ноября 2019 года с 10 до 18 часов будет работать мультимедийная выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Пахмутовой. Вход будет свободным.

9 ноября в 18.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на юбилейный концерт в немецкой кирхе, изюминкой станет органное сопровождение песен Пахмутовой.

На концерте в ЦКЗ 15 ноября в 16.00 волгоградцы смогут услышать симфоническую увертюру«Юность» и другие любимые композиции. При этом Волгоградский академический симфонический оркестр выступит под управлением двух дирижеров - Андрея Аниханова и Владимира Леера.

Праздничный концерт к 90-летию Пахмутовой «В песне жизнь моя» с участием солистов Волгограда в сопровождении эстрадно духового оркестра пройдет 25 ноября в 18.30 на сцене музыкального театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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