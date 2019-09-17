В сквере Пахмутовой уложили клавиши огромного пианино

На правом склоне поймы Царицы в центре Волгограда пыль стоит столбом. Подрядчик строит пешеходные дорожки, которые причудливым образом изгибаются между деревьев. А у спуска в пойму с площади Чекистов уже видны очертания будущего сквера имени нашей знаменитой землячки композитора Александры Пахмутовой. Здесь рабочие выкладывают клавиши гигантского пианино, чередуя на дорожке узор черной и белой тротуарной плиткой. После вокруг появятся газон и деревья, фонари и лавочки. А в сквере будут проходить музыкальные вечера и концерты.

Сквер начинается от остановки "Площадь Чекистов".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Пока в бетонной пыли клавиши не особо различимы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сложнее всего вывести уровни и уклоны.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Вниз ведет лестница. Она уже наполовину готова. А между деревьев, которые уже проредили, замысловато петляют тропинки терренкура, которые здесь задумали для оздоровительной ходьбы. И лестницу, и эти дорожки мостят специально подобранной шершавой плиткой. В межсезонье она даст необходимое сцепление, чтобы пешеходы не скользили и не ломали ноги на подъемах и спусках.

Лестница из сквера уже наполовину готова.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Дорожки петляют меж деревьев как пьяные.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Это сделали, потому что на маршрутах большие уклоны. Вообще самую большую сложность здесь как раз представляет рельеф участка. Нужно соблюдать определенные условия, чтобы обеспечить комфорт передвижения и доступность для маломобильных групп, - отмечает инженер компании-подрядчика «Альянсстройком» Сергей Гаранин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/732524" frameborder="0"></iframe> В сквере Пахмутовой в Волгограде уложили клавиши огромного пианино.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Одновременно в прогулочной зоне укладывают поливочный водопровод, линии будущей системы освещения и видеонаблюдения. На склоне будет полсотни камер и 275 светильников. А открывать его будет красивая входная группа. Сделают на склоне и площадки, где установят беседки и можно будет отдохнуть в тени деревьев.

Склон после вырубки деревьев лысым не выглядит.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, в целом этот склон поймы реки Царицы лысым не выглядит в отличие от других обновленных волгоградских парков. Дорожки, чтобы по максимуму сохранить деревья, «обходят» их стороной.

- На данный момент то, что планировали, уже вырубили. Это порядка девяноста деревьев, - говорит подрядчик.

А после того, как строительные работы будут завершены, приступят к высадке новых деревьев. Склон украсят клены, березы, ясени и липа, ели и сосны, кустарники и тысячи роз.

Дорожки мостят специальной шершавой плиткой - для лучшегно сцепления.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Напомним, благоустраивают правый склон поймы и еще шесть общественных пространств Волгограда по программе «Формирование комфортной городской среды». Уже завершили работы в сквере у 7-й больницы на улице Казахской. Близится к финалу обновление второй очереди сквера у «Гасителя» и парка Аттракционов на Спартановке. До конца года должны доделать и правый склон Царицы, и вторую очередь парка Юбилейного, и первую парка Гагарина. Ну а понравятся ли «обновки» волгоградцам, скоро увидим.