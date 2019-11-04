Волгоград получил «неуд» за качество городской среды

Волгоград опять в аутсайдерах. Наш город оказался не просто в числе худших по благоустройству, а на самом дне рейтинга Минстроя РФ. Зелени нет, инфраструктуры мало, с понятием «комфортная среда» почти не знакомы. И чтобы достичь «позитивного» индекса (установленного министерством), Волгограду надо преодолеть пропасть.

ХУДШИЙ В СТРАНЕ И В РЕГИОНЕ

На днях министерство строительства и ЖКХ обнародовало результаты первого в своем роде исследования - оценки качества городской среды в российских городах. Вместе с Дом.РФ и КБ «Стрелка» чиновники изучали, как обстоят дела с благоустройством в разных уголках страны. Для корректного сравнения города разбили по десяти климатическим группам, учитывалась и численность населения.

- Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших менее 180 баллов – городская среда считается не благоприятной, более 180-ти - благоприятной, - поясняет глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Оценивали все: и жилье (как много аварийного и ветхого), и улично-дорожную сеть (число ДТП и загруженность магистралей), и состояние зеленых насаждений, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру (в том числе доступность спортивных объектов), учли даже долю детей среди населения.

Волгоградская область не дотянула до среднего уровня по стране 20 баллов. Фото с сайта индекс-городов.рф

Среднее значение по стране - 163 балла. 23% исследуемых городов попали в список с благоприятной средой. Волгограду до них далеко. Наш город-герой заработал всего 116 баллов. Только один город-миллионник набрал меньше - это Омск, у него 104 балла.

При этом Волгоград оказался худшим не только среди мегаполисов, но даже среди всех городов Волгоградской области. Для сравнения, индекс городской среды Камышина составил 172 балла, у Волжского - 169, Михайловки - 153. Даже в глубинке нашего региона ситуация по благоустройству лучше: Палласовка и Котово набрали 153 балла, Калач-на-Дону - 159 баллов, Жирновск - 152. Наш областной центр - единственный, кто уступил всем городам в своем регионе.

ДООЗЕЛЕНЯЛИСЬ

Ни по одному показателю Волгоград не набрал даже половину от возможно-максимального числа баллов. Хуже всего обстоят дела с озеленением. 9 баллов за состояние зеленых насаждений - это «ниже плинтуса». Например, соседний Ростов заработал 17 баллов, Воронеж - 18, Самара - 27, Москва - 32, Санкт-Петербург - 44 балла.

Впрочем, не удивительно, если вспомнить сколько деревьев за последние годы вырубили в Волгограде. «Под нож» пустили целые парки (как у подножья Мамаева кургана, или в ЦПКиО), высадив взамен нежизнеспособные саженцы.

Ни по одному показателю Волгоград не набрал даже половины от максимально возможных баллов. Фото с сайта индекс-городов.рф

За общественно-деловую инфраструктуру Волгограду дали всего 15 баллов. Для сравнения, в Ростове-на-Дону этот показатель составляет 31 балл, в Москве - 51 балл.

За социально-досуговую инфраструктуру Волгоград получил 17 баллов. И это опять один из худших показателей среди городов-миллионников. В Питере - 35 баллов, в Москве - 45 баллов, в Ростове - 26 баллов.

Состояние жилья и прилегающего к нему пространства в Волгограде оценили на 29 баллов. Для сравнения, в Воронеже - 39 баллов, в Ростове - 48, в Москве - 43.

И как не рапортуют наши власти о миллионных вложениях в благоустройство и дороги, о непрекращающихся ремонтах и грандиозных проектах, по данным Минстроя РФ не дотянули до «позитивного уровня» ни волгоградская улично-дорожная сеть (21 балл), ни наше общегородское пространство (25 баллов).

- Положение города в рейтинге индекса качества городской среды - это не просто показатель качества жизни, это еще и один из критериев оценки эффективности губернаторов, - подчеркивают в Минстрое РФ.

Что радует: эти критерии будут использоваться при распределении субсидий из госбюджета регионам, которые пойдут на финансирование государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

- К 2024 году количество городов с благоприятной средой должно стать не менее 676. А среднее значение самого индекса – составлять не менее 212 баллов. Это та задача, которую мы должны совместно с регионами решить в ближайшие пять лет, - уточнил министр Владимир Якушев.