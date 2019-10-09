Куда пойти в Волгограде и Волжском: Огни осени, Mendeleev Lab, «Город моторов», футбол, рыбалка и Amfest

В середине октября погода уже не балует, зато театры и концертные залы готовы встретить волгоградцев новыми программами и давно завоевавшими зрительскую любовь спектаклями. Новые выставки открываются в музеях, будет и несколько фестивалей, и конкурс «Автоледи Волгограда-2019», и футбол, и чемпионат рыбаков с грандиозными призами. Куда пойти и что посмотреть в Волгограде и Волжском в середине октября 2019, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

ОГНИ ОСЕНИ

Самое крутое шоу этой осени ждет вас вечером в пятницу 11 октября в 18.00 в сквере 70-летия Победы на Красном. По традиции именно там закрывают сезон файерщики и устраивают большой фестиваль укротителей огня. Зрелище обещает быть ярким и жарким. Вход свободный.

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАБЛИЦЫ МЕНДЕЛЕЕВА

В субботу 12 октября с 16.00 до 18.00 в Волгограде, как и еще в десятках городов 30 стран мира пройдет образовательно-просветительская акция Mendeleev Lab или «Химическая лабораторная». Устроят ее в честь Периодической таблицы химических элементов. Впервые «Лабораторная» пройдет сразу на нескольких языках. В Волгограде ее площадкой станет Музей занимательных наук Эйнштейна (пр. Ленина, 70). Двум возрастным группам – от 6 до 14 лет и 14+ в течение получаса предстоит ответить на вопросы. А после с директором Кванториума «химики» разберут ответы на вопросы. Победителей ждут подарки. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте www.openlaba.com или позвонить в музей – т. (8442) 333-335.

Химлаба пройдет в Волгограде. Фото: lava.media

«ГОРОД МОТОРОВ. КУБОК G-ENERGY SERVICE»

В выходные 12 и 13 октября автомобильный клуб VRAlliance приглашает любителей драйва, тюнинга и автоспорта в «Город Моторов. Кубок G-Energy Service». На парковке ТРЦ «Акварель» пройдут соревнования по дисциплинам drift и time attack, также гостей ждет выставка tuning-проектов, развлекательная программа, конкурсы и призы. Начало в 10.00. Вход свободный.

ФУТБОЛ: «РОТОР» VS «Нижний Новгород»

В субботу 12 октября в 16.00 на «Волгоград Арене» пройдет матч 17-го тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ. «Ротор» принимает «Нижний Новгород». Соперник сейчас идет на десятой строке турнирной таблицы, а сине-голубые все ближе к заветной второй строчке. Есть повод установить новый рекорд посещаемости на трибунах стадиона, пока погода совсем не испортилась. Все на стадион, болеем за наших! Билеты: от 100 руб.

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Проект «Первая улица Мира» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Потанина предлагает в начале октября две пешеходные экскурсии. 9 октября в 18.00 «Радиогид «Окно в музей» проведет кандидат искусствоведения Ольга Малкова. Она расскажет о городских пейзажистах. 12 октября в 11.00 экскурсию «Улица Мира: избранные биографии» проведет кандидат исторических наук Елена Огаркова. Сбор группы – у Музея Машкова, пр. Ленина, 21. Запись – т. (8442) 38-59-15.

ГОРЧИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В САРЕПТЕ

В субботу 12 октября с 15.00 до 19.00 в Старой Сарепте вновь пройдет традиционный фестиваль «Волгоград. Сарепта - горчичная столица». Развернется он в торговом доме Гольдбаха и в выставочных залах музея. В программе – развлечения для взрослых и детей, концерт, дегустация горчичного масла. Вход на фестиваль - свободный, на специальные программы - по билетам. Т. (8442) 67-33-02.

ЧЕМПИОНАТ РЫБАКОВ

12 октября в 9.45 на городском пляже Волжского стартует «Народный рыболовный фестиваль». На чемпионат рыбаков приглашают всех желающих от 18 лет и старше (младше – с родителями). Участие бесплатное. Победителя определят по весу выловленной рыбы. А главный приз - моторная лодка и лодочный мотор! Ловить можно на донку, спиннинг и другие разрешенные снасти, но только на одно удилище. Болельщикам к рыбакам подходить запретят, но для них тоже подготовили развлечения. Предварительная регистрация по телефону обязательна - 8-960-872-22-12.

ФЕСТИВАЛЬ АМЕРИКАНСКОГО КИНО AMFEST

С 15 по 20 октября в Волгограде в кинотеатре «Синема парк» пройдет Фестиваль американского кино Amfest. Зрителям представят пять полнометражных и два короткометражных фильма. Билеты: 100 – 350 руб.

15 октября в 19.30 - открытие фестиваля. «Арахисовый сокол». Показывать их будут на языке оригинала с русскими субтитрами.

16 октября в 19.30 - «Прощание», комедия, драма. 12+

18 октября в 19.30 - «Звук тишины», драма. 16+

19 октября в 17.00 - короткометражка Йоргоса Лантимоса «NIMIC» с последующим обсуждением. 12+

19 октября в 17.30 – «Ода радости», романтическая комедия. 18+

20 октября в 17.00 - «Отлив», триллер. 18

"Ода к радости". Кадр из фильма

Концерты

ЭНТОНИ ЛЯГЕРР: MYOTIS

Впервые в Волгограде выступит музыкант из Франции Энтони Лягерр. Концерт, посвященный выходу альбома «Myotis», пройдет в выставочном зале музея Машкова.

Лягерр - разносторонний музыкант, композитор, импровизатор и звукорежиссер. На его музыкальный вкус в электронике и звуковых техниках оказали большое влияние такие направления, как noise, rock, improvise. В своем творчестве он смешивает стили, материалы, тембры и гармонии.

Выставочный, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. 10 октября в 18.00.

Энтони Лягерр. Фото: афиша

«СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ»

Зрители оценили и полюбили музыкально-познавательную программу «Сказочный принц на большой планете». По просьбам тех, кто еще не видел философскую сказку, ее вновь покажут в Звездном зале планетария.

Притча для детей и взрослых расскажет о добре и зле. Зрители отправятся в путешествие по планетам и услышат рассказ о волгоградских летчиках. Покажут представление под живую музыку в сопровождении эстрадно-джазового оркестра.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14. Т.: (8442) 50-50-09, 24-18-72.

11, 12 и 13 октября в 11.00. Билеты: 200 руб. 0+

ОТКРЫТИЕ ДЖАЗОВОГО СЕЗОНА

«Волгоградконцерт» откроет 28-й джазовый сезон концертом оркестра «Комбо-джаз-бенд»на сцене музыкального театра. Специальным гостем будет тромбонист Евгений Белин из Ростова-на-Дону. Концертная программа «Тромбон в джазе» продолжит цикл концертов, посвящений джазовым инструментам. В программе - регтайм, свинг, диксиленд, бибоп, фьюжн, фанк, блюз и умопомрачительный вокал Александры Соловьевой.

Музыкальный теарт, ул. Чуйкова, 4. Т. (8442) 50-50-09. 14 октября в 19.00.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ: ОРГАН

Международный фестиваль «День музыки» представляет замечательный концерт органной музыки. Молодой и талантливый Лукас Хаслер (Австрия) исполнит шедевры мировой органной музыки эпохи барокко и романтизма. «Изюминкой» концерта станет редко исполняемый «Триумфальный марш» Карг-Элерта.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

10 октября в 18.30. Билеты: 200 – 1000 руб. 6+

Театры

«МАСКАРАД» ОТКРЫВАЕТ «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»

В течение двух месяцев на малой и большой сценах НЭТа волгоградцы смогут посмотреть лучшие спектакли театров нашей области на фестивале «Театральный альянс». Свои постановки покажут 14 коллективов из Волгограда, Волжского, Камышина и Калача-на-Дону.

Первым на сцене НЭТа представят «Маскарад» - потрясающий спектакль с изысканными костюмами, блестящей хореографией, изумительной музыкой и феерическими эффектами. Постановка Народного артиста России Отара Джангишерашвили остается «визитной карточкой» театра.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-48, 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн - net-volgograd.ru

15 октября в 19.00. Билеты: 50 – 1200 руб. 16+

"Маскарад". Фото: НЭТ

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

«Лебединое озеро» - балет на все времена! Спектакль на музыку Петра Ильича Чайковского является самой известной в мире театральной постановкой. Шедевр хореографии был создан более 140 лет назад и до сих пор считается непревзойденным достижением русской культуры, эталоном высокого искусства.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

11 октября в 18.30. Билеты: 250 -1300 руб. 6+

«Лебединое озеро» - балет на все времена. Фото: Царицынская опера

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»

Действие происходит в далеком 1572 году. Царь Иван выбирает себе невесту из двух тысяч самых красивых девушек Руси. Приворотное зелье, заморский яд, подкуп и измена,- все средства хороши для достижения цели. Кто станет Царской Невестой, и какова плата за любовь?

Царицынская опера. 12 октября в 17.00. Билеты: 250 -1300 руб. 12+

"Царская невеста". Фото: Царицынская опера

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОВКИ В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»

Тридевятое царство – мечта детей любого возраста. Там не нужно учить уроки, мыть посуду и ходить в магазин! Все это делают за тебя волшебники! В компании с известным лентяем Вовкой, зрители станут участниками увлекательных событий, попадут в смешные ситуации, встретятся с самыми необычными персонажами: роботами, пиратами, Бабой-Ягой, Волком.

Царицынская опера. 13 октября в 12.00. Билеты: 250 - 500 руб. 0+

"Новые приключения Вовки в Тридевятом царстве". Фото: Царицынская опера

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Сюжет, созданный Александром Грином около века назад, не теряет актуальности. Любовь и вера в чудеса спасают человека в любой ситуации, в любую эпоху. Кажется, что алые паруса, поднявшиеся над судном капитана Грея, стали символом возрождения и надежды на чудо не только для Ассоль, но и для всех, кто прикасается к этой романтической истории. В мюзикле она представлена по-новому, с новыми сюжетными линиями и героями, но основная мысль остается неизменной.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38.30.68. Билеты онлайн на сайте muzteatr.vlg.ru

10 октября в 18.30. Билеты: 200 – 500 руб. 12+

"Алые паруса". Фото: Музыкальный театр

«ШАЛЫЙ, ИЛИ ВСЁ НЕВПОПАД»

ТЮЗ откроет 50-й юбилейный сезон комедией «Шалый, или Всё невпопад» по пьесе Мольера в постановке заслуженного артиста РФ Альберта Авходеева. Сюжет классический – слуга, переполненный желанием помочь своему молодому хозяину добиться любимой девушки, и неуместное вмешательство самого «шалого» дворянина, постоянно делающего что-то «невпопад»...

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz.volgograd.ru

11 октября в 18.30. Билеты: 200 – 400 руб. 12+

Жан-Батист Мольер. Шалый, или Всё невпопад.

Выставки

«РЕПИН. АКАДЕМИЯ»

В музее Машкова открывается выставка «Репин. Академия», приуроченная к 175-летию со дня рождения Ильи Репина. Волгоградцам представят более 80 произведений русской живописи, скульптуры и графики XVIII-XIX веков. Среди них - примеры учебных работ, в том числе этюды Репина, Рериха, Борисова-Мусатова, а также старинные методические пособия. Некоторые произведения зрителям покажут впервые.

«ЛЕГЕНДЫ О НИМФАХ» И ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

В Горьковке открылась фотовыставка Натальи Пономаревой и Ильи Антюфеева. Работы Натальи - это небольшая экскурсия по острову Сарпинскому, а в экспозицию Ильи вошли художественные портреты из арт-проектов и городские пейзажи Волгограда. По 20 октября. Вход свободный.