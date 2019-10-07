2019-10-07T16:47:44+03:00
Досуг

Волгоградцев приглашают на Горчичный фестиваль

12 октября 2019 в музее-заповеднике пройдет фестиваль «Волгоград. Сарепта — горчичная столица»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Желающих научат жать масло из горчицы.Желающих научат жать масло из горчицы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В субботу, 12 октября 2019, в «Старой Сарепте» вновь пройдет традиционный фестиваль «Волгоград. Сарепта - горчичная столица». Развернется он с 15 до 19 часов в торговом доме Гольдбаха и в выставочных залах музея.

Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике, в 15.30,16.30 и 17.30 гостей ждет сразу несколько интерактивных программ. «Горчица: вчера и сегодня» своими руками научит отжимать горчичное масло. Детвора отправится в путешествие в древний мир «Горчичные древности», также их ждет «Горчичное королевство», где выберут короля и королеву горчицы, приготовят и продегустируют четыре сорта горчицы с колбаской и горчичным чаем. В это же время самым маленьким будут рассказывать «Песочные сказки горчичной страны» в старинном подземелье и научат рисовать песком.

А взрослых и самых смелых в 15.30,17.00 и 18.30 Сарепта приглашает в квест-рум «Подземелье Алхимика», где каждый сможет почувствовать себя участником мистической экспедиции (18+). Также для взрослых в шесть вечера откроют свои тайны «Подземелья Старой Сарепты» и вкусный глювайн (18+).

Билеты на программы от 150 до 420 рублей. Справки и запись - т. (8442) 67-33-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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