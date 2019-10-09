Волгоградцев приглашают на чемпионат грибников

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-09T17:54:39+03:00

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Как только небо затягивает тучами, а землю орошает дождем, тут и там промеж деревьев вылезают грибы. А волгоградцы дружно отправляются на тихую охоту. И уже хвалятся в соцсетях богатой добычей - вешенки словно сами в корзинку прыгают. А 12 октября 2019 года грибников-любителей приглашают на чемпионат в природный парк «Цимлянские пески». Желающих посоревноваться и отдохнуть ждут в Чернышковском районе недалеко от хутора Тормосин.

- Поучаствовать в чемпионате можно как в одиночку, так и составе команды из четырех человек, - рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды. - Победителей выберут в личном и командном первенстве, получит приз и тот, кто найдет «Гриб-великан».

А чтобы совместить приятное с полезным, вот уже второй год во время чемпионата по «тихой охоте» неравнодушные к проблемам окружающей среды участники собирают не только грибы, но и мусор. Его на берегу Цимлянского водохранилища отдыхающие, увы, оставляют немало. Так что помимо корзинок грибники вооружатся еще и пакетами для мусора. Будет и четвертая номинация - «За улучшение экологии лесного массива». Самых ответственных по отношению к природе грибников ждут почетные грамоты и ценные призы.

Регистрация начнется 12 октября 2019 в 8.00 в офисе природного парка «Цимлянские пески» в хуторе Тормосин на улице Октябрьской, 25. Телефон для справок (84474) 6-31-94. К грибным местам участников отвезут сотрудники парка. Стартовый свисток дадут в 10.00. На поиск и сбор грибов у каждого будет три часа. А победителей определят, исходя из общего веса добычи.

ИСТОЧНИК KP.RU