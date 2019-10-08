2019-10-08T15:30:23+03:00
Общество

Волгоградок приглашают побороться за звание лучшей «Автоледи-2019»

Нужно зарегистрироваться и принять участие в трех этапах
Юлия Данильченко
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Фото МУ "ГМЦ "Лидер"Фото МУ "ГМЦ "Лидер"
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Если вам больше 18-ти, есть водительские права, своя «ласточка», а также желание и время – тогда конкурс на звание лучшей «Автоледи Волгограда-2019» для вас! Нужно поспешить, потому что зарегистрироваться в популярном конкурсе можно до 8 октября, то есть сегодня последний день. А после конкурсанток ждут несколько этапов.

Первый из них начнется 12 октября и будет называться «Форсаж», стартует в 11-00 и продлится до 14-00. Участницы должны проехать от стоянки музея «Россия - моя история» до парковки ТРЦ «Мармелад». После нужно показать все свое мастерство: проехать «змейкой», припарковаться, показать знание знаков. На втором этапе пройдет «Фотосессия». Девушек за рулем оценят горожане путем интернет-голосования. 25 октября оставшиеся автоледи будут бороться за звание лучшей в ТРЦ «Мармелад».

- Участницы расскажут о себе, своих достижениях, увлечениях и способностях, продемонстрируют свои творческие способности и навыки. Победительницей конкурса становится участница, набравшая наибольшее количество баллов, которой присваивается титул «Автоледи Волгограда-2019», - рассказали «КП-Волгоград» в молодежном центре «Лидер».

Зарегистрироваться можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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