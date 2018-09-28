В Волгограде пластического хирурга, осужденного за смерть пациентки, все-таки взяли под стражу

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-28T16:20:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Марсело Нтире - владельца клиники «Изабелла» и того самого волгоградского пластического хирурга, на руках которого умерла 23-летняя пациентка, сегодня, 28 сентября, все-таки решили взять под арест.

Почему все-таки? Потому что даже после оглашения ему обвинительного приговора (в июне 2018-го его приговорили к трем годам колонии общего режима) медик до сих пор на свободе. Дело в том, что он оспаривает решение в Волгоградском областном суде и все это время пребывает на больничном. Сначала он лежал с больнице с бронхиальной астмой, теперь с гипертонией. Адвокат пострадавшей стороны заявила, что Нтире специально оттягивает заключение. Сегодня суд все-таки принял решение арестовать Марсело на три месяца. Но так как он до 4 октября находится на больничном, конвой пока отправят к его палате, и как только получат постановление, этапируют его в СИЗО.

А следующее заседание суда назначено на 5 октября 2018-го (сразу после выписки Нтире).