2019-07-17T13:23:28+03:00
Общество

В Волгограде пластического хирурга, у которого умерла пациентка, отпустили на свободу

Обвинительный приговор отменили, дело отправили на новое рассмотрение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Марсело Нтире.Фото с личной странички Марсело Нтире.
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Марсело Нтире - пластический хирург и руководитель волгоградской клиники «Изабелла», которому дали три года колонии за смерть пациентки, вновь на свободе. Адвокат медика подал кассацию в Верховный суд и добился пересмотра дела. Сегодня, 17 июля, Волгоградский областной суд отменил прошлый приговор врачу и отправил уголовное дело на новое рассмотрение. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе суда.

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Волгоградского хирурга Марсело Нтире отпустили на свободу
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Напомним, история, с которой начался этот судебный процесс, произошла в ноябре 2016-го. 23-летняя Мама - студентка волгоградского медуниверситета решила «подправить» себе подбородок и обратилась в клинику пластической хирургии «Изабелла». Девушка, как положено, получила консультацию врача, сдала анализы и 16-го ноября пришла в клинику. Оперировать должен был сам Марсело Нтире (которого в Волгограде многие знают, как опытного пластического хирурга). Но до операции дело не дошло. Едва пациентке ввели обезболивающее, она потеряла сознание. А дальше - анафилактический шок и смерть.

21 июня 2018-го Центральный суд Волгограда признал Нтире виновным в «оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Но на защиту хирурга встала большая часть медицинского волгоградского сообщества. К тому же пациентка действительно скрыла от врача, что принимала накануне операции кучу таблеток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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