В мае в Волгограде откроют уникальный скейт-парк
Наконец-то у волгоградских любителей велосипедов (ВМХ), скейтов и роликов появится площадка для «покатушек». В ЦПКиО строят уникальный скейт-парк площадью 1600 квадратных метров.
Строительные работы идут полным ходом. Буквально у подножья «Волгоград Арены» специалисты уже возводят конструкции разной геометрии. Причем строят площадку не простые рабочие, а компания, которая имеет большой опыт в реализации подобных скейт-парков. Эти ребята сами профессионально занимаются экстремальными видами спорта, и они точно знают «что и как». Говорят, на таком скейт-парке можно будет проводить соревнования не только городского уровня, но и международного.
Площадка рассчитана и на новичков, и на профессионалов.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
- Здесь смогут заниматься и новички, и профессионалы. Это уникальный объект для спортсменов, таких очень мало в нашей стране. Здесь будет и поролоновая яма, с помощью которой можно будет оттачивать сложные трюки, и резиновый фанбокс для изучения новых элементов и фигур, - рассказывает руководитель скейтпарка Денис Гончарук.
В Волгограде строят скейтпарк для любителей экстрима.Наталья ГЛАЗУНОВА
Денис сам более 10 лет занимается ВМХ, и является победителем соревнований. И готов лично обучать здесь новое поколение волгоградских скейтбордистов.
Кроме того, есть договоренность, что на базе этого скейт-парка свой филиал откроет краснодарская школа экстремальных видов спорта.
Работа у ребят спорится, в мае уже планируют завершить площадку. На открытие обещают приехать спортсмены из Москвы, Питера, Саратова, Пензы, Самары...
- Здесь точно будет жарко, - обещает Гончарук.
ИСТОЧНИК KP.RU