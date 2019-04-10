2019-04-10T16:59:31+03:00
Общество

В мае в Волгограде откроют уникальный скейт-парк

Площадку для экстремалов возводят в ЦПКиО
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Говорят, на такой площадке можно будет устраивать соревнования международного уровня по экстремальным видам спорта.Говорят, на такой площадке можно будет устраивать соревнования международного уровня по экстремальным видам спорта.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Наконец-то у волгоградских любителей велосипедов (ВМХ), скейтов и роликов появится площадка для «покатушек». В ЦПКиО строят уникальный скейт-парк площадью 1600 квадратных метров.

Строительные работы идут полным ходом. Буквально у подножья «Волгоград Арены» специалисты уже возводят конструкции разной геометрии. Причем строят площадку не простые рабочие, а компания, которая имеет большой опыт в реализации подобных скейт-парков. Эти ребята сами профессионально занимаются экстремальными видами спорта, и они точно знают «что и как». Говорят, на таком скейт-парке можно будет проводить соревнования не только городского уровня, но и международного.

Площадка рассчитана и на новичков, и на профессионалов. Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Площадка рассчитана и на новичков, и на профессионалов.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

- Здесь смогут заниматься и новички, и профессионалы. Это уникальный объект для спортсменов, таких очень мало в нашей стране. Здесь будет и поролоновая яма, с помощью которой можно будет оттачивать сложные трюки, и резиновый фанбокс для изучения новых элементов и фигур, - рассказывает руководитель скейтпарка Денис Гончарук.

В Волгограде строят скейтпарк для любителей экстрима.Наталья ГЛАЗУНОВА

Денис сам более 10 лет занимается ВМХ, и является победителем соревнований. И готов лично обучать здесь новое поколение волгоградских скейтбордистов.

Кроме того, есть договоренность, что на базе этого скейт-парка свой филиал откроет краснодарская школа экстремальных видов спорта.

Работа у ребят спорится, в мае уже планируют завершить площадку. На открытие обещают приехать спортсмены из Москвы, Питера, Саратова, Пензы, Самары...

- Здесь точно будет жарко, - обещает Гончарук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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