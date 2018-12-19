Зону зимних развлечений в пойме Царицы откроют весной

Жители города очень ждали открытия нового катка в пойме реки Царицы, который должен был заработать этой зимой. Несмотря на активное строительство, зона зимних развлечений может открыться на Масленицу. Да, именно в марте, когда волгоградцы официально проводят зиму. Об этом заявили губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Виталий Лихачев, которые утром 19 декабря заехали посмотреть, как продвигается строительство в пойме.

ВМЕСТО ЕЛКИ - ЧУЧЕЛО МАСЛЕНИЦЫ

- У нас сейчас темпы неплохие, - показывая стройку, говорит представитель инвестора Дмитрий Хохлов. – Каток, помещение для проката коньков, и там за ним кафе - все скоро будет готово. Что касается катка, у нас очень хорошая скорость возведения.

- Если мы сейчас сделаем тут каток, надо понимать, что к нему не подойдешь, - отвечает Лихачев. – На этот каток никто не пойдет. Нужно, чтобы были дорожки.

Каток в пойме Царицы откроют на Масленицу.Ждете открытия катка в пойме Царицы? Ждать будете долго. Андрей Бочаров и Виталий Лихачев не разрешают инвестору запускать зимние развлечения, пока он не благоустроит всю территорию от моста до музея. Чтобы люди могли дойти до катка не по грязи, а по аккуратным дорожкам https://www.volgograd.kp.ru/daily/26922/3969449/

Действительно, вся территория вокруг перерыта. Сейчас здесь просто гора земли. Хорошо, что на улице мороз -10. Иначе можно было бы по щиколотку увязнуть в грязи. Пока вид этой территории не вызывает желания погулять здесь с детьми.

- Нас интересует, чтобы тут комплексно была подготовлена территория, чтобы на эту территорию можно было зайти, - пояснил инвестору Бочаров. - Нас не интересует отдельно каток, отдельно кафе. Территория должна быть полностью подготовлена и спланирована. У вас есть время. Давайте ориентировочно на Масленицу в следующем году здесь какие-то мероприятия проведем. Спешка не нужна, нас интересует качество. То, что вы тут упускаете возможную прибыль – это ваши проблемы.

Пока что зона развлечений существует только на карте.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дмитрий Хохлов тяжело вздыхает. Конечно, в интересах инвестора открыть каток все-таки зимой, чтобы успеть получить хоть какую-то прибыль. Во время последней нашей встречи он рассказывал, что планирует здесь поставить даже новогоднюю елку. Скорее всего, вместо нее будут ставить чучело Масленицы.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Напомним, с осени инвесторы, которым отдали пойму реки Царицы, приступили к строительству круглогодичной зоны развлечений. В зимнее время в пойме будет каток, который охлаждают специальные холодильные агрегаты. Так он сможет работать при температуре до +5 градусов. Учитывая традиционную для волгоградских зим погоду - частые перепады с плюса на минус – это позволит катку не закрыться сразу же после открытия.

Помимо катка, на склоне, рядом с лестницей, которая спускается от сквера Пушкина, строят тюбинговые трассы. Они всесезонные, покрытие позволяет кататься даже летом. А на месте катка планируют летом сделать трассы для картинга.

- Общая протяженность горок для тюбинга – 400 метров, - рассказывает Хохлов. - Они будут разной конфигурации. Сначала будем в тестовом режиме испытывать каждую трассу, чтобы избежать травматизма. Будет бугельный подъемник, чтобы с тюбингом подниматься в гору. Подняться можно и по лестнице. Там же построим здание проката, такое же, как для коньков, и кафе.

По словам подоядчика, сами трассы для тюбинга построят уже в этом году, а после новогодних праздников начнут их испытывать. А вот с бугельным подъемником проблемы - его доделают только в феврале.

После прогулки по пойме Лихачев с Бочаровым заехали в парк Саши Филиппова. Показать работающий каток.

- Погодные условия у нас очень сложные, поэтому организовывать зимние развлечения непросто. Надо постепенно переходить к тому, чтобы все катки строить с охлаждением. Тем не менее, в Волгограде в этом году откроется 28 катков, - говорит губернатор.

- Сейчас второй день сильные морозы стоят, и постепенно началась заливка катков. У нас будут и на "Пищевике", и на "Зените" катки работать, - рассказал Виталий Лихачев и признался, что сам довольно часто стоит на коньках - играет в хоккей на "Зените".