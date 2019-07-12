Холод собачий: певица Слава выкупила и перепела хит волгоградца

«А между нааааами холод собачий, что же ты плачешь…» - эта песня, которую волгоградец Владимир Мырзак презентовал на популярном телешоу «Песни» на ТНТ, сегодня вновь звучит на всех каналах. Правда, теперь в несколько ином исполнении - в исполнении певицы Славы. Да-да, Анастасия Сланевская (так в жизни зовут вокалистку) выкупила у нашего земляка эту заводную песенку.

nastya_slava Ну наконец-то!!! Готов мой новый супер хит!!

Слава впервые исполнила ее на фестивале «Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге. А сегодня, 12 июля, презентовала своим подписчикам в соцсетях.

«Ну, наконец-то! Готов мой новый супер хит!» - написала певица в своем Инстаграме и выложила небольшой фрагмент перепетого хита.

«Спасибо за вторую жизнь этой песни. Она мне еще в шоу понравилась, а в вашем исполнении просто супер!», «Огнище!», «Это был вопрос времени. Безусловно это вирусный трэк», - уже пишут хвалебные отзывы поклонники Славы.

Действительно, то, что эта песня не останется в столе у волгоградца, не сомневался никто. Она за сутки после выпуска в эфир собрала сотни тысяч просмотров, ее перепели тысячи людей, включая Анну Седокову и Басту.

- Предложений купить песню было немало. Это правда, - признается журналисту «КП-Волгоград» Владимир Мырзак. - Но со Славой все как-то сразу срослось.

Цену, конечно, волгоградец на раскрывает, ссылаясь на «коммерческую тайну».

- Могу сказать, что когда я выпустил свой сингл, я получил от лейбла очень хорошие деньги. И Слава меня, конечно, тоже не обидела, - лишь сказал автор.

Тем не менее, многие поклонники Мырзака заявили, что его исполнение хита им нравилось больше. Но сам волгоградец новым звучанием доволен.

- Очень доволен, получилось идеально. Вряд ли кто-то другой спел бы ее так же хорошо, - говорит Владимир.

После проекта "Песни" Владимир Мырзак полностью окунулся в музыку. Фото с личной странички волгоградца.

После проекта, к слову, его жизнь кардинально изменилась.

- Я полностью погрузился в музыку. Хобби стало моей прибыльной работой, - признается автор хита. - Дальнейшие планы - грандиозные: закончить запись своего альбома и написать несколько песен для звезд отечественной эстрады, в том числе и для Славы. Она меня вдохновляет. Я мечтал о том, чтобы мое творчество жило и шло в массы. И вот - второй виток для легендарного хита. Теперь ждем «Золотой граммофон» и все остальные награды, ведь трек уже разлетается по плейлистам и звучит на радио.