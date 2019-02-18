2019-02-18T20:38:27+03:00
Общество

#Холодсобачий: песня волгоградца свела с ума Басту и Павла Волю

Волгоградский эдалт-копирайтер решил покорить шоу «Песни» на ТНТ [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички героя публикации.Фото с личной странички героя публикации.
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Волгоградец Владимир Мырзак просто взорвал своей авторской песней «Холод собачий» зал и жюри телепроекта «Песни» на ТНТ, который стартовал 16 февраля.

«И между нами холод собачий, что же ты плачешь? Теперь ты можешь спать с кем захочешь, просто словами была любовь», - затянул молодой человек.

Вася Вакуленко (Баста) смеялся до слез, а Павел Воля вообще пустился на танцпол. Это было действительно очень неординарно.

Впрочем, Владимир сам по себе человек необычный и с такой же профессией. Он эдалт-копирайтер, составляет описания для роликов и сайтов эротического содержания. И даже на новом телешоу успел представить в качестве главных героев фильмов для взрослых Васю Вакуленко, Тимати и даже Павла Волю, а затем нанес удар и по зрителям.

Признается, творчество у него в крови. Правда, свои способности к пению открыл не так давно. Но уже мечтает покорить большую сцену и заключить контракт со звукозаписывающей компанией.

Но пока жюри осталось не в восторге от исполнения волгоградца. Дальше в проекте его не пропустили.

Песня волгоградца "Холод собачий" взорвала шоу "Песни" на ТНТ.

- Скромный парень «поимел» наши уши, - оценил выступление волгоградца Павел Воля.

Но теперь остаться в проекте Мырзак может только благодаря поддержке телезрителей. А они, кстати, песню волгоградца оценили.

«Исполнение, конечно, не очень. Но песня явно хит! Весь день ее напеваю, как заклинило», «Песня отличная! Ставлю на звонок!», «Холод собаааачииий! Заело!», «Надо вернуть парня, он умеет поднять настроение!», - пишут комментаторы.

И да, песня «Холод собачий» уже стала хитом в интернете. За пару дней ее послушали и посмотрели уже почти сто тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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