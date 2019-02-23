Холодсобачий: Мырзак покинул шоу «Песни», но завоевал миллионы поклонников

23 Февр. 22:41 2019-02-23T22:41:56+03:00

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К сожалению, волгоградец Владимир Мырзак не продолжит дальше участие в телешоу на ТНТ «Песни». Хотя его трек «Холод собачий» буквально как вирус распространился по всей России. Миллионы просмотров в соцсетях и видеохостингах, десятки каверов и клипов. Многие даже закачали его песню на звонок в телефон. И окрестили его Гимном «Песни-2». В соцсетях запустили акцию с хэштегом #вернеммырзака и создали группу «Мырзакмыза». Однако, по итогам голосования претендентами на возвращение стала группа «Старый Лондон».

Напомним, что по условиям проекта победитель зрительских голосований, минуя жесткие этапы отбора, вернется на шоу на «Концерты».

И все-таки продюсеры ТНТ вынуждены были признать, что песня «Холод собачий» стала народным хитом.

«Вне зависимости от региона и температуры за окном, вы знаете, что между нами… холод собачий», - запела ведущая погоды на ТНТ.

pesninatnt Погода - #Холодсобачий

Продюсеры организовали целый социально-музыкальный эксперимент - ТНТ - Холод собачий. Что из этого получилось, смотрите сами.

Социально-музыкальный эксперимент ТНТ - Холод собачий.

ИСТОЧНИК KP.RU