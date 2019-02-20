2019-02-20T10:53:27+03:00
Общество

#Холодсобачий: хит волгоградца перепели Анна Седокова и Баста

А в сети уже появились сотни каверов на эту песню
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ТНТ.Фото с сайта ТНТ.
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Это, бесспорно, новый хит: за несколько дней песня волгоградца Владимира Мырзака «Холод собачий» набрала сотни тысяч просмотров в сети. Она словно вирус распространяется по интернету. Ее поют уже все - и дети и взрослые.

«С..а это будет хит! Надо сделать такую тяжелую версию: «Между нами холод собааачий», - не удержался Баста после прослушивания волгоградца, который пропел свой хит на шоу «Песни» на ТНТ.

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Первый кавер на песню волгоградца "Холод собачий" родился прямо на съемках шоу на ТНТ!
20261 отметок «Нравится»222 комментариевInstagram

Даже Анна Седокова оценила песню Владимира Мырзака и обратилась через свой инстаграм с просьбой вернуть волгоградца на проект.

Анна Седокова спела хит волгоградца "Холод собачий".

«Я считаю, что это хитяо! Верните парня, пожалуйста, в «Песни», а!», - обратилась певица к поклонникам и организаторам проекта.

bogachi_musicbogachi_music
Холодсобачий от #BOGACHI, мы не могли иначе...
2294 отметок «Нравится»166 комментариевInstagram

Каверы на эту песню уже заполонили все видеохостинги и социальные сети. Армия поклонников Мырзака растет не по дням, а по часам. Люди выкладывают свои версии в интернет с хештегом #холодсобачий. И этих «перепевок» уже сотни.

Мырзак - Холод собачий (cover by Solomona ).#cover #кавер https://instagram.com/viloshka?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ehidku7r1syu

Напомним, что жюри хоть и осталось в восторге от волгоградского исполнителя, но дальше в проект его не пропустило. Поэтому остаться в шоу он может только благодаря телезрителям, которые могут поддержать его через приложение ТНТ-Club.

ИСТОЧНИК KP.RU

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