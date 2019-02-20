Холодсобачий: хит волгоградца перепели Анна Седокова и Баста

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-20T10:53:27+03:00

А в сети уже появились сотни каверов на эту песню

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Это, бесспорно, новый хит: за несколько дней песня волгоградца Владимира Мырзака «Холод собачий» набрала сотни тысяч просмотров в сети. Она словно вирус распространяется по интернету. Ее поют уже все - и дети и взрослые.

«С..а это будет хит! Надо сделать такую тяжелую версию: «Между нами холод собааачий», - не удержался Баста после прослушивания волгоградца, который пропел свой хит на шоу «Песни» на ТНТ.

pesninatnt Первый кавер на песню волгоградца "Холод собачий" родился прямо на съемках шоу на ТНТ!

Даже Анна Седокова оценила песню Владимира Мырзака и обратилась через свой инстаграм с просьбой вернуть волгоградца на проект.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="512" height="288" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/692952" frameborder="0"></iframe> Анна Седокова спела хит волгоградца "Холод собачий".

«Я считаю, что это хитяо! Верните парня, пожалуйста, в «Песни», а!», - обратилась певица к поклонникам и организаторам проекта.

bogachi_music Холодсобачий от #BOGACHI, мы не могли иначе...

Каверы на эту песню уже заполонили все видеохостинги и социальные сети. Армия поклонников Мырзака растет не по дням, а по часам. Люди выкладывают свои версии в интернет с хештегом #холодсобачий. И этих «перепевок» уже сотни.

Мырзак - Холод собачий (cover by Solomona ).#cover #кавер https://instagram.com/viloshka?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ehidku7r1syu

Напомним, что жюри хоть и осталось в восторге от волгоградского исполнителя, но дальше в проект его не пропустило. Поэтому остаться в шоу он может только благодаря телезрителям, которые могут поддержать его через приложение ТНТ-Club.

ИСТОЧНИК KP.RU