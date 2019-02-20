#Холодсобачий: хит волгоградца перепели Анна Седокова и Баста
Это, бесспорно, новый хит: за несколько дней песня волгоградца Владимира Мырзака «Холод собачий» набрала сотни тысяч просмотров в сети. Она словно вирус распространяется по интернету. Ее поют уже все - и дети и взрослые.
«С..а это будет хит! Надо сделать такую тяжелую версию: «Между нами холод собааачий», - не удержался Баста после прослушивания волгоградца, который пропел свой хит на шоу «Песни» на ТНТ.
Даже Анна Седокова оценила песню Владимира Мырзака и обратилась через свой инстаграм с просьбой вернуть волгоградца на проект.
Анна Седокова спела хит волгоградца "Холод собачий".
«Я считаю, что это хитяо! Верните парня, пожалуйста, в «Песни», а!», - обратилась певица к поклонникам и организаторам проекта.
Каверы на эту песню уже заполонили все видеохостинги и социальные сети. Армия поклонников Мырзака растет не по дням, а по часам. Люди выкладывают свои версии в интернет с хештегом #холодсобачий. И этих «перепевок» уже сотни.
Мырзак - Холод собачий (cover by Solomona ).#cover #кавер https://instagram.com/viloshka?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ehidku7r1syu
Напомним, что жюри хоть и осталось в восторге от волгоградского исполнителя, но дальше в проект его не пропустило. Поэтому остаться в шоу он может только благодаря телезрителям, которые могут поддержать его через приложение ТНТ-Club.
ИСТОЧНИК KP.RU