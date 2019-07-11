2019-07-11T12:47:43+03:00
Общество

Михаил Музраев в СИЗО хочет молиться и тренироваться

Экс-глава волгоградского СУ СКР попросил передать в «Лефортово» буддийский свиток и эспандер
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Михаил Музраев еще месяц пробудет в "Лефортово". Фото: СКРМихаил Музраев еще месяц пробудет в "Лефортово". Фото: СКР
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Члены общественной наблюдательной комиссии Москвы 10 июля побывали в следственном изоляторе «Лефортово», где как минимум еще месяц до 10 августа будет находиться экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. По словам правозащитников, генерал-лейтенант чувствует себя стабильно, получает необходимые лекарства, ему в камеру передали тонометр. Благодарен Музраев за внимание и медикам СИЗО. Но после инсульта у Михаила Кандуевича немеет рука. Поэтому он попросил хотя бы небольшой, самый простой эспандер, чтобы разрабатывать руку. А еще - буддийский свиток.

- Мы дали все рекомендации по контролю за здоровьем Михаила Музраева, попросили по возможности оказать содействие с эспандером и решить вопрос с предметами религиозного культа, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» ответственный секретарь ОНК города Москвы Иван Мельников. - Выглядел он нормально, не подавлен, ничего такого, что могло бы вызвать беспокойство. Однако признался, что периодически ощущает онемение руки.

Правозащитники разъяснили, что в случае, если возникнет необходимость оказания высокотехнологичной помощи, есть возможность доставить Михаила Музраева в московскую больницу под конвоем. Еще одна проблема - недоступность общения с адвокатами. Его у экс-главы следственного управления сразу три. И ни одного к нему не пускают. Раз в две недели юристам придется тянуть жребий.

- Музраев также выразил надежду, что защитники в ближайшее время смогут к нему попасть, с учетом непростой системы назначения свиданий, - рассказал Мельников. - В СИЗО заявили, что уже получено разрешение следствия для предоставления встреч с одним из адвокатов.

Задержание экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева.

Еще одной важной проблемой, о которой говорил Михаил Музраев правозащитникам - получение предметов для религиозных обрядов. Он - буддист, поэтому просил свиток, который носят на шее в специальном зашитом мешочке. Но мешочек этот нельзя вскрывать, а по правилам без досмотра его не смогут принять в изолятор.

- Свиток - это системная проблема, с которой сталкиваются не только буддисты, но и мусульмане. Если мешочек закрытый, в следственный изолятор его нельзя проносить из соображений безопасности. Выход - договориться с представителями разных конфессий, что они предоставляли заключенным религиозные предметы. Либо сделать так, чтобы их приобретали централизованно, чтобы заключенные могли их купить в СИЗО, - пояснил «КП-Волгоград» Мельников.

На сегодняшний день Михаил Музраев сидит в двухместной камере в недавно отремонтированном корпусе «Лефортово». В камере есть телевизор и холодильник. Сосед генерала-лейтенанта тоже бывший сотрудник правоохранительных органов, подозреваемый в тяжком преступлении.

Напомним, экс-главу волгоградского следкома обвиняют по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Речь идет о покушении на губернатора Андрея Бочарова - неудавшемся поджоге его дома. Сам Музраев назвал обвинение «фантазиями следователей». Тем не менее, до 10 августа он будет находиться в СИЗО, пока идет следствие.

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До 10 августа Михаил Музраев будет находиться в Лефортово (подробности).

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Подравшийся в московском ресторане сын главы СК по Волгоградской области Михаила Музраева Иван, сам следователь по московскому району Коптево, не пустил в квартиру появившихся на пороге полицейских, нецензурно намекнув им на незнание закона и предложив звонить генералу (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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