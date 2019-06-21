Больница, университетский кампус, парк, или жилые дома: чем хотят занять пустырь у ВолГУ

На эту тему уже столько написано, что повторяться не имеет смысла. На вопрос – что важнее - парк или больница – высказались уже все, кто могли. Кусок земли, который на кадастровой карте Волгограда выглядит как квадрат под номером 34:34:060060:1576, стал предметом нешуточных споров. Здесь не отнимают последний клочок земли у жителей домов, не вырубают парк под храм или автоцентр. Шум подняли после того, как у областных властей появилась идея построить здесь многопрофильную детскую больницу. Как оказалось, на этот пустырь было много планов. И не только у университета.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

Если говорить конкретно об участке 34:34:060060:1576З, это земля федеральная. Университету она не принадлежит, хотя и имеет такой же адрес – проспект Университетский, 100. Эта территория в последней версии градостроительного плана определена как общественно-деловая зона специализированных объектов научного и учебного назначения. То есть, когда-то архитекторы и общественность города предполагали, что здесь действительно появятся новые учебные корпуса, институты, лаборатории, но пустырь так и остался пустырем.

По документам этот участок предназначен для строительства зданий. Аргумент «студентам нужен парк», которым сначала пытались манипулировать противники строительства больницы, звучал странно. Этот земельный участок находится не перед университетом и даже не в 10 шагах от него. Мест для посадки деревьев поближе к учебному корпусу предостаточно. Можно насажать при желании целые аллеи, чтобы все здание ВолГУ утонуло в зелени, и всем было бы хорошо.

Аргумент «больница закроет вид на ВолГУ» тоже спорный. А другие здания не закроют? А библиотека не закрыла? Вероятно, дело вовсе не в парке и не в больнице, а в том, что территория кому-то нужна для совсем иного строительства.

Повторюсь, земля федеральная, у нее есть правообладатель – сейчас она находится в распоряжении «ДОМ.РФ» (ранее эта компания называлась агентство ипотечного жилищного кредитования - АИЖК ). Передан участок им «для юридических и иных действий, в том числе сделок в качестве агента РФ в соответствии с ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

Этот участок - федеральная земля. Фото администрации области.

ВМЕСТО УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ – МНОГОЭТАЖКИ?

Понятно, что строить объекты научного и учебного назначения ипотечное агентство не спешит. А что более логично – в 2017 году АО «АИЖК» попросило мэрию изменить вид использования земельных участков (этого и на правой стороне склона) для размещения многоквартирных жилых домов.

Мэрия организовала публичные слушания, и 25 апреля 2017 года жители единогласно проголосовали против жилой застройки склона.

Меньше чем через месяц, 22 мая 2017 года в мэрию поступает письмо уже от Волгоградской городской общественной организации выпускников ВолГУ. С просьбой на этих же участках земли изменить зону назначения.

От лица организации ее председатель Игорь Антропов просит разрешения строить здесь объекты общественно-делового назначения. То есть уже не специализированные научные, а объекты торговли, рестораны, офисные здания, колледжи и вузы, кинотеатры и театры, банки, ломбарды, юридические конторы, храмы, гостиницы, сады, скверы, бульвары, многоэтажные гаражи, ФОКи и много чего другого.

По словам автора обращения, выпускники ВолГУ просили изменить назначение участка для возможного размещения здесь сквера, спорткомплекса и автостоянки. Никаких слушаний в ответ на это письмо мэрия не назначала.

Земля так и осталась общественно-деловой зоной специализированных объектов научного и учебного назначения. Такой и остается по сей день. Ни ВолГУ, ни выпускники, ни «Дом.РФ» не пытались здесь что-то построить, не предлагали никаких проектов. До тех пор, пока этим участком не заинтересовались областные власти.

ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ НЕТ ДРУГОГО МЕСТА?

17 апреля 2019 года глава Волгограда подписал постановление о назначении общественных обсуждений. Жителям города предложили обсудить изменение территориальной зоны. С общественно-деловой зоны специализированных объектов научного и учебного назначения на общественно-деловую зону специализированных объектов здравоохранения и социальной защиты. Зачем это делается, чиновники объяснили: здесь по их задумке появится многопрофильная областная детская больница.

В больнице, опять же по задумке властей, будет соматическое и хирургическое отделения, консультативно-диагностическая поликлиника и стационар. Выбор расположения для будущей стройки неслучаен: рядом жилые кварталы и проходит общественный транспорт из большинства районов города. Но самое главное, инфраструктура. Поблизости – перинатальный центр, и малышей с патологией не нужно будет везти через весь город, кардиоцентр и вертолетная площадка. То есть формируется медицинский кластер.

Об этом проекте губернатор рассказывал президенту.

Проекта больницы пока нет, хотя областные власти уже заявляют, что приступают к проектированию. А губернатор Андрей Бочаров уже рассказал об этой идее Владимиру Путину.

Изменение назначения земли может произойти уже со дня на день. Общественные обсуждения не предполагают голосования. Цель этой процедуры – узнать мнения и предложения населения. А вот решение все равно принимает комиссия. И даже если правообладатель участка – «Дом.РФ» против, комиссия все равно может принять решение изменить назначение участка, если так захотят жители города. Если комиссия примет решение изменить зону, то здесь можно будет строить только медучреждения.

МОЖЕТ ЛИ ТАМ ПОЯВИТЬСЯ КАМПУС?

Кто против строительства здесь детской больницы? Немало горожан, выпускников ВолГУ все же мечтают увидеть здесь университетский кампус. Такая концепция развития у университета есть. Только есть ли какие-то бюджеты под нее?

У самого университета – вряд ли. Но земельный участок находится в распоряжении «ДОМ.РФ», а эта компания в последнее время занимается не только жилищным строительством и ипотечным кредитованием, но и воплощает в жизнь проекты по программе «Формирование комфортной городской среды». Набережные, парки и скверы уже появились во многих городах страны при участии компании. Правда, научных городков они пока не строили, да и пока включить в программу комфортной среды склон у ВолГУ никто не предлагал.

- Но это дочерняя структура института развития ВЭБ РФ, который как раз предлагает использовать модель государственно-частного партнерства при строительстве студенческих городков, - пояснил «КП-Волгоград» урбанист Дмитрий Любитенко, который как раз выступает за то, чтобы оставить территорию университету.

Чьи интересы в итоге победят в этом споре, узнаем уже скоро. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Напомним, по программе «Комфортной городской среды» регионам выделяется немало денег, список объектов формирует мэрия по итогам предложений жителей Волгограда. . Волгограду на эту программу в 2019 году из федерального центра выделили 360 миллионов рублей.