2019-04-19T18:40:02+03:00
Общество

В Волгограде построят новую детскую больницу

В Советском районе врачи будут лечить маленьких пациентов с болезнями разного профиля
Светлана КИРИЛЛОВА
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Рядом с ВолГУ в ближайшие годы появится еще одно медицинское учреждение. Помимо кардиологического и перинатального центра в Советском районе Волгограда разместится многопрофильная детская больница областного уровня с соматическим и хирургическим отделениями, консультативно-диагностической поликлиникой и стационаром. Выбор расположения для будущей стройки неслучаен: рядом жилые кварталы и проходит общественный транспорт из большинства районов города. Но прежде чем начать разработку документации на строительство больницы, нужно изменить назначение земельного участка с зоны специализированных объектов научного и учебного назначения на зону специализированных объектов здравоохранения и социальной защиты. Общественные обсуждения пройдут с 5 по 19 июня 2019 года с 10.00 до 12.00 в городском департаменте по градостроительству и архитектуре.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, чиновники разместят экспозицию с проектными материалами по адресу: улица Порт-Саида, 7а. Чтобы поучаствовать в обсуждении понадобится паспорт с отметкой о городской прописке. Предложения от волгоградцев ждут и в электронном виде на почту департамента. При «почтовой» подаче все равно придется указать сведения из паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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