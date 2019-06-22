Детской больнице быть: волгоградцы решили судьбу пустыря у ВолГУ

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-22T09:30:22+03:00

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Детской больнице на пустыре у ВолГУ быть – точку в долгом и жарком споре поставили сами волгоградцы, которым предложили поучаствовать в общественных обсуждениях касательно того, что же строить на территории возле университета. Большинство, 85%, предпочли многоэтажкам и кампусу жизненно необходимую больницу для детишек.

Власти Волгограда отмечают, что мнение горожан было чуть ли не решающим в этом вопросе. На адрес департамента по градостроительству и архитектуре пришло почти три тысячи писем от жителей разных районов города-героя и даже области с одним пожеланием – поддержать инициативу о строительстве медучреждения.

Подведение итогов общественных обсуждений проходило в закрытом режиме. Учитывая накал страстей, количество оппонентов и предложений, а как итог – практически единодушное решение, можно лишь поверить чиновникам на слово. Или не поверить, что, скорее всего, сделают люди, которые хотели на этой территории видеть студенческий городок ВолГУ.

На двенадцати гектарах планируют построить многопрофильную больницу. Половину этой территории озеленят, а на другой половине появится само здание.

- В современной многопрофильной областной детской больнице, строительство которой предлагается на данном земельном участке, откроется несколько отделений, консультативно-диагностическая поликлиника, стационар и т.д. Маленькие пациенты смогут получить многопрофильную медицинскую помощь в одном учреждении. Возведение новой детской больницы дополнило бы существующий мощный медицинский кластер в Советском районе – рядом располагаются Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 и Волгоградский областной клинический кардиологический центр, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU