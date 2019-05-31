Сквер или детская больница: волгоградцы спорят, что должно быть на пустыре у ВолГУ

«Строительство детской больницы возле ВолГУ нерационально», - такое заявление активно распространяют в соцсетях сотрудники кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского госуниверситета. И вот уже в Волгограде разгорелись жаркие дебаты на тему: что должно быть на месте пустыря – парк или детское медучреждение.

КТО И ПОЧЕМУ «ПРОТИВ»?

Пару месяцев назад губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в Волгограде построят современную многопрофильную детскую больницу. Конкретно - детская больница областного уровня с соматическим и хирургическим отделениями, консультативно-диагностической поликлиникой и стационаром. Уже и место под нее задумали - рядом с перинатальным центром и кардиоцентром в Советском районе. А после одобрения этих планов Президентом РФ Владимиром Путиным чиновники занялись проектированием больницы.

И первым на повестке дня встал вопрос изменения назначения земельного участка. Сейчас территория возле ВолГУ относится к зоне строительства объектов научного и учебного назначения. Власти, как положено, вынесли вопрос на общественные обсуждения. В соцсетях призывают волгоградцев обязательно поучаствовать в этом обсуждении и запретить чиновникам менять назначение земли. Многие считают, что эта земля университета, и там должен появиться сквер.

Уже тридцать лет здесь кроме ветра никто не гуляет.

- «Один раз землю ВолГУ нам удалось отстоять, но тогда речь шла о строительстве жилых домов. С больницей бороться сложнее, так как сама по себе больница - дело хорошее. Только вот никаких доводов в пользу строительства ее именно на этом месте не приводится. А аргументов против - огромное количество», - пишут инициаторы протеста.

Какие же это аргументы? Процитируем несколько.

- «Специализированный объект научного и учебного назначения не должен располагаться рядом со специализированным объектом здравоохранения» (а как же тогда соседство университета с кардиоцентром, перинатальным центром, а раньше и с психбольницей?);

- «рядом находятся большие торговые центры, здесь большая проходимость людей и расположение здесь лечебного учреждения многопрофильной направленности будет являться не этичным»;

- «в многопрофильной больнице будет и инфекционное отделение, а ведь рядом находятся перинатальный и кардиоцентр. Все мы знаем, как быстро может распространяться инфекция от человека к человеку, а в последствии распространение вирусов и инфекций может принять массовый характер»;

- «территория представляет природоохранную ценность, граничит с охраняемым природным объектом «Григорова балка». Здесь произрастают растения, занесенные в Красную книгу РФ (брандушка разноцветная, тюльпан Геснера), а также реликтовые дубы».

Кроме того, защитники пустыря переживают, что новая больница испортит архитектурный облик и закроет собой здание университета. На самом деле, конечно, объект будет явно не больше по размеру, чем общежитие и библиотека ВолГУ и займет не всю территорию пустыря.

Желтым обозначена территория, которую займет на этой местности детская больница. Как видите, она не затронет облик ВолГУ.

ЗДЕСЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПАРК!

- Я не против больницы, я против застройки общественных территорий, и против здания именно на этом месте. В Волгограде нет парков, а есть только скверы. Когда-то эту территорию градостроители как раз планировали как парк, а сегодня хотят отщипнуть еще кусок территории и навсегда, тем самым закрыть вопрос существования здесь парковой зоны и университета с кампусом, - озвучивает свою позицию доктор философских наук Андрей Макаров.

- У университета забирают последнее - территорию для творчества, не оставляя шанса на будущее развитие. И в этом все отношение в Волгограде к молодежи, - считает выпускник ВолГУ Ярослав Князев.

Сторонников этих идей уже набралось немало. По словам Макарова, собрали около 40 тысяч подписей против изменения назначения земли у ВолГУ.

Надо отметить, что парка на этой территории тоже нет. За 39 лет существования ВолГУ здесь пока ничего и не посадили.

ЧТО НУЖНЕЕ СТУДЕНТАМ – ДЕРЕВЬЯ ИЛИ МЕДИЦИНА ДЛЯ ИХ БУДУЩИХ ДЕТЕЙ?

Если внимательно изучить документы, то становится ясно, что детская больница займет лишь часть пустующей территории на склоне слева от университета. Как раз тот пустырь, где сегодня кроме ветра не гуляет никто. Кроме того, в этом микрорайоне, действительно, сложился медицинский кластер.

- Такая детская многопрофильная больница как раз и нужна рядом с перинатальным центром. Сегодня малышей с патологиями везут через четыре района. А это потерянное время для больных детей. Кроме того, строить больницу надо там, где есть инфраструктура - это логично. Тратить средства налогоплательщиков, чтобы строить в месте, где этой инфраструктуры нет, как минимум, странно, - приводит свои контраргументы главный редактор журнала «Быть человеком» Антонина Донцова.

- Гинекологов нет, педиатров - нет, даже кровь сдать - лимит. А парки-то оно завсегда нужнее... Только надо, чтобы по ним еще и гулял кто-то... Как вариант - мамы с колясками, считает выпускница университета Надежда Кузьмина.

Сравните, как организована система сейчас, и как ее планируют модернизировать.

- В Волгограде очень давно ничего не строилось для детского здравоохранения. А то, что имеется, десятилетиями приходило в упадок. И только сегодня власти повернулись лицом к пациентам и больницы стали модернизировать. Многопрофильная детская больница Волгограду не просто нужна, а необходима. Без этого невозможно решение вопроса народосбережения, - уверена и главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая больница» Светлана Емельянова.

ВАЖНО!

Пока что никакого строительства в этом месте никто не ведет. До того, как изменят назначение земли, оно в принципе невозможно. У всех жителей города (имеющих волгоградскую прописку) или собственников земель или объектов поблизости есть возможность высказать свое мнение – что вы хотите видеть на этом пустыре.

- В период размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации Волгограда, проведения экспозиции, участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, а также посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, - отмечают в администрации города.

Экспозиция проекта будет открыта с 5 по 19 июня 2019 года с 10.00 до 12.00 часов в рабочие дни по адресу: ул. Порт-Саида, 7а.