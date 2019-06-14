2019-06-14T15:32:19+03:00
Общество

Михаил Музраев в СИЗО: страдает без книг и ходит в берцах без шнурков

«Комсомолка» узнала, как сидит арестованный по подозрению в причастности к теракту экс-глава волгоградского следкома
Екатерина МАЛИНИНА
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У Михаила Музраева много жалоб на содержание в СИЗО.У Михаила Музраева много жалоб на содержание в СИЗО.
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Михаил Музраев, экс-руководитель СУ СК по Волгоградской области, подозреваемый в причастности к теракту, с 11 июня находится в тюрьме Лефортово. «Комсомолка» расспросила Ивана Мельникова, ответственного секретаря Общественной Наблюдательной Комиссии по городу Москве, который побывал в камере СИЗО у бывшего силовика.

- Он нам очень обрадовался. Дело в том, что Музраев находится в двухместной карантинной камере один: в робе, в берцах без шнурков. Площадь ее - около восьми квадратных метров, - рассказывает Иван Мельников. - Помещение старое, в некоторых местах осыпается штукатурка, нет горячей воды. На прогулку он выходит один раз в день на один час – тоже в одиночестве.

Как выяснилось, со своим адвокатом Владиславом Подшибякиным бывший главный волгоградский следователь, еще не виделся. Причина вполне формальная.

- Дело в том, что в Лефортово мало адвокатских кабинетов. Так что на них целая очередь. А вот какой день и время тебе выпадет, решает лотерея: бочонок в мешочке. Мы неоднократно просили увеличить количество кабинетов, но пока прибавили только один. Так что когда Михаил Музраев увидится с защитником, зависит только от удачи защитника, - объяснил правозащитник.

Волгоградец пожаловался наблюдателям на состояние здоровье. После перенесенного инсульта ему необходимо периодически проходить лечение. Сейчас у подозреваемого в теракте волгоградца немеет рука и высокое давление.

- Мы попросили у руководства тюрьмы представить в камеру тонометр, чтобы Михаил Музраев мог следить за своим состоянием. Также на его здоровье обещали обратить внимание тюремных медиков, - говорит собеседник "КП-Волгоград"

Еще одна жалоба - на отсутствие книг.

- Я хожу туда-сюда, меряю камеру шагами, - рассказал он о своем досуге гостям. Библиотекарь приходил в камеру, но книг пока никаких не принес. А телевизор, который есть в СИЗО, без цифровой приставки не показывает.

Кстати, через неделю Михаила Музраеву должны перевести из карантинной камеры в обычную. Возможно, там условия будут лучше и у бывшего главного следователя появятся соседи.

Напомним, задержание Михаила Музраева, экс-руководителя главы СУ СК по Волгоградской области, стало для всех большой неожиданностью. По мнению многих политологов, он долгое время был серым кардиналом региона. Зимой генерала проводили на пенсию, а 11 июня арестовали.

Сначала Михаила Кандуевича задержали в рамках уголовного дело о покушении на убийство губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Случилось это спустя две недели после заявления СК РФ о том, что организатора самого покушения – криминального авторитета и бизнесмена Евгения Ремезова – а также его наемников посадили за решетку. Вместе с Музраевым тогда под следствие отправился волгоградский предприниматель Владимир Зубков. А через сутки Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу Музраева с обвинением по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Под терактом сыщики и имеют ввиду тот самый поджог губернаторского дома.

Задержание экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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