Уволен глава СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев

Закончилась эпоха: ушел с должности руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаил Музраев. Он освобожден с поста указом Владимира Путина. Вместо него следственный комитет по региону возглавит Василий Семенов, который до этого руководил СУ СКР по Астраханской области.

По неподтвержденной информации, Михаил Музраев продолжит службу в правоохранительных органах. А Василий Семенов приступит к обязанностям сразу после праздников.

Генерал Музраев пришел на работу в органы прокуратуры в 1986 году, а уже через десять лет стал заместителем прокурора Волгоградской области, курировал расследование преступлений и следственное управление облпрокуратуры. В 2011 году Михаил Музраев возглавил региональное управление вновь созданной структуры – Следственное управление следственного комитета России по Волгоградской области.

Практически сразу же новой структуре пришлось расследовать дело «оборотней в погонах», «прописавшихся» на посту ДПС на въезде в город со стороны Москвы. Сотрудников 2-го отдельного батальона ДПС ГУВД Волгоградской области задержали 26 января. Группу гаишников, которая обслуживает региональный участок трассы Волгоград-Москва подозревают в получении взяток в крупном размере, сопряженных с вымогательством. По версии следствия, командир батальона Олег Кирпа весной 2010 года организовал преступную группу. В ее состав вошли начальник Новониколаевского контрольного пункта милиции (КПМ) Евгений Перепелица, начальник Городищенского КПМ Александр Карасаев, командир взвода на посту во Фролово Александр Бондаренко и командир взвода на посту в Новоаннинском Сергей Новак. Отныне все инспекторы дорожно-постовой службы за общее покровительство и попустительство по службе должны были платить начальству. Спустя три года по делу был вынесен приговор – все участники преступной группы получили по три года и 10 месяцев колонии.

Следующая серьезная проверка на прочность – октябрь и декабрь 2013 года. Взрывы в автобусе и на вокзале «Волгоград-1». Следствие сразу высказало версию о терактах. В 2015 году организаторы терактов получили длительные сроки лишения свободы.

2013 год ознаменовался еще одним коррупционным скандалом. За взятку в 17 миллионов задержали зампреда правительства Волгоградской области Павла Крупнова. Крупнов дал указание директору государственного учреждения «Дирекция по строительству и капитальному ремонту» Игорю Пимкину и его заместителю Алексею Крамаренко найти строительную фирму, которая в случае заключения с ней государственного контракта на сумму 170 миллионов рублей согласилась передать в качестве «отката» 10 % от общей стоимости сделки. Подрядчика нашли быстро, и уже в июле 2012 года с ним заключили контракт, а Павел Крупнов мгновенно обогатился на 17 миллионов рублей. В апреле 2014 года экс-чиновника приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Весной 2016 года Михаил Музраев совершил поступок, достойный настоящего Мужчины и Офицера. Михаил Кандуевич стал свидетелем весьма неприятной сцены – мужчина, уроженец Италии, ударил своего приемного ребенка. В ответ на вопрос, за что взрослый мужчина избивает ребенка – лишь невнятное бормотание. Итальянец не разговаривал по-русски. И только мальчик, сдерживая слезы, рассказал Михаилу Музраеву, что этот, распускающий подзатыльники мужчина, его новоявленный папа, а он сирота из Камышинского детского дома. Руководитель СУ СК региона опешил от такого заявления и тут же препроводил парочку в управление. Оттуда вызвал наряд полиции. Туда же в экстренном порядке прибыли представители органов опеки и уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области. Мальчика у приемных родителей забрали, а горячий итальянец, который, к тому же оказался сотрудником итальянской полиции, выплатил 25 тысяч рублей штрафа.

Конец 2016 года ознаменовался еще одним громким делом – два депутата Волгоградской городской думы подозреваются в мошенничестве со страховыми выплатами. Они выкупали у водителей, пострадавших в ДТП, долги перед страховой компанией, а затем через суд взыскивали со страховых суммы, в несколько раз превышающие стоимость ремонта.

Евгения Щура и Алексея Зверева сейчас отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

2017 год запомнился чередой шокирующих преступлений. В мае бесследно исчез молодой сержант-контрактник. Вскоре удалось найти тело молодого человека, а по факту убийства возбудили уголовное дело. Через несколько дней жесткое убийство из-за девушки раскрыли, обвиняемый оказался на скамье подсудимых и получил 14 лет колонии. Осенью в Калаче-на-Дону пропадает пятилетняя девочка. Следователи возбуждают уголовное дело по статье «Убийство». Через неделю тело девочки находят в сарае, а по подозрению в убийстве и насильственных действиях сексуального характера задержали 55-летнего мужчину. Он признался в убийстве и подробно рассказал, как и зачем убил девочку. Приговор убийце вынесли спустя восемь месяцев – 20 лет колонии.

Поздний октябрь. В Волжском бесследно исчезают две молодых девушки. Подруги ушли в караоке и бесследно исчезли. Зацепок у следствия было немного, но их хватило, чтобы вычислить подозреваемого в убийстве, найти его, задержать в Подмосковье, и вернуть в Волжский. Александр Масленников, обвиняемый в двойном убийстве и краже, подробно рассказал следователям, как и зачем убил девушек, показал, куда спрятал тела. Сейчас уголовное дело рассматривает Волгоградский областной суд. Обвиняемый воздерживается от дачи показаний, и старается не смотреть в глаза родственникам убитых им девушек.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Фетисов, политический консультант, директор консалтингового агентства NPR Group:

Михаил Музраев считается одним из самых эффективных и успешных руководителей регионального СК. За годы его работы были возбуждены и доведены до суда целый ряд резонансных дел, включая дела Ищенко, Цукрука, членов команды экс-губернаторов Бровко и Боженова, скрываются от уголовного преследования и экс-депутаты ГД Михеев и Паршин. Все эти уголовные дела так или иначе оказывали огромное влияние на общественно-политическую жизнь региона, а Музраев, выполняя свою работу, стал называться многими экспертами человеком, обладающим влиянием превосходящем над влиянием губернатора в регионе.

Тот факт, что за последние четыре года против Музраева был предпринят ряд информационных атак с привлечением федеральных СМИ и ряда федеральных и местных политологов, а также десятки написанных необоснованных жалоб в его адрес с просьбой убрать его из региона, говорит о том, что он является серьезным раздражителем для многих местных чиновников. Но даже уход на пенсию Музраева не будет означать их победы, собранная под его руководством фактура будет востребована его преемником