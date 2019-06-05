Политолог Андрей Серенко: Кремль помог Сергею Морозову избежать позорного поражения на выборах

Новость о политических перестановках в Астраханской области удивила многих в стране, но только не тех, кто интересовался политической жизнью этого региона. Критика в отношении теперь уже бывшего врио губернатора Сергея Морозова звучала все последние 6 месяцев. Новость о его отставке и назначении Владимиром Путиным на эту должность Игоря Бабушкина многие восприняли позитивно. С чем же не справился Морозов?

- На самом деле, Сергей Морозов не справился со всем, - прокомментировал «КП-Волгоград» координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья, политолог Андрей Серенко. - Начиная с февраля месяца, или даже с конца января в администрацию президента регулярно стали поступать информационно-аналитические материалы, справки о том, как неблагополучно складывается ситуация в этом регионе, как врио Морозов не справляется со своими обязанностями. В числе претензий был и его «специфический» стиль руководства, ошибочная кадровая политика, неспособность договориться на конструктивной основе с местными элитами, зависимость от одной из местных группировок, под которую он попал прям очень основательно, и, в конце концов, неспособность стать своим для астраханцев и, соответственно, получить существенную долю общественной поддержки. А на фоне Олега Шеина – самого популярного астраханского политика-оппозиционера, который на старте выборной компании уже имел около 40% рейтинга, шансы победить в честной борьбе Шеина у Морозова были практически ничтожны. И я думаю что сегодня Москва в силу того что Морозов, видимо, лично дорог президенту, поскольку он долгое время служил в его охране, просто решила помочь ему избежать позорного поражения. Которое неизбежно было бы в сентябре, если бы, безусловно, выборы шли максимально честно и Шеин был бы допущен на эти выборы в качестве кандидата.

Чего ждать от назначенного на освободившуюся должность Игоря Бабушкина - пока загадка не только для жителей региона, но и для экспертов.

- Бабушкин - выходец из силовых структур, из ФСБ, и к сожалению выходцы из этой корпорации пока ничем себя хорошим на гражданской, губернаторской службе не зарекомендовали. Практически не известны случаи, когда бы они стали успешными главами регионов. Поэтому я думаю, тут есть два варианта. Возможно, Кремль не теряет надежды, что сможет за три месяца с помощью новой фигуры набрать более 50% народной поддержки в Астрахани, чтобы суметь победить в первом туре, потому что во втором туре победа над Шеиным будет сомнительна. Ну или второй вариант, который тоже нельзя сбрасывать со счетов: возможно, Кремль смирился с тем, что Шеин может стать новым астраханским губернатором, и поэтому отдают фигуру под поражение, которую особо не жалко.

Игорь Бабушкин - выходец из ФСБ. Фото: skfo.gov.ru

Одно понятно, что провал Морозова в качестве астраханского губернатора придется разгребать Бабушкину.

Напомним, Астраханской областью Сергей Морозов руководил 9 месяцев – с 26 сентября 2018 года. Был временно исполняющим обязанности после отставки Александра Жилкина.

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