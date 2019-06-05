2019-06-05T14:21:16+03:00
Общество

Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку

Его место занял Игорь Бабушкин
Екатерина МАЛИНИНА
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Сергей Морозов руководил Астраханью девять месяцев. Фото: ФТССергей Морозов руководил Астраханью девять месяцев. Фото: ФТС
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Подобная рокировка была полной неожиданностью для большинства астраханцев. Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов подал прошение об отставке и 5 июня президент Российской Федерации эту отставку принял. Вместо него исполнять обязанности назначили Игоря Бабушкина. До этого чиновник занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Астраханской областью Сергей Морозов руководил 9 месяцев – с 26 сентября 2018 года. Был временно исполняющим обязанности после отставки Александра Жилкина.

Кто-то связывает его уход с небольшими шансами на победу в предстоящих сентябрьских губернаторских выборах. Другие уверены, что Морозов ушел после визита президента в Ахтубинск, где местные жители озвучили ряд проблем региона.

Кстати, 4 июня Астраханская областная Дума назначила день выборов губернатора на 8 сентября. Так что в ближайшее время в регионе стартует предвыборная кампания.

Политологи уже делятся мнением о неожиданной замене перед началом предвыборной гонки.

"Нельзя не поприветствовать решение Кремля убрать астраханского врио Морозова. Умение признавать свои ошибки - свидетельство того, что контакт с реальностью утрачен не окончательно" - написал на своей странице в Фейсбуке Аббас Галлямов.

СПРАВКА "КП"

Игорь Бабушкин родился в 1979 году в Ярославской области в городе Рыбинск. У него три диплома: Московского высшего общевойскового командного училища, Голицынского военного института Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО «Института менеджмента, экономики и инноваций».

С 1992 по 2012 служил в армии на командных должностях и подразделениях ФСБ России.

С 2013 по 2018 годы был замом руководителя Росимущества.

25 сентября 2018 года президент назначил его заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса. Награжден Орденом Мужества, различными ведомственными наградами. Женат, воспитывает дочь.

Справка "КП"

Бабушкин Игорь Юрьевич Родился 5 апреля 1970 г. в г.Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций». С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением руководителя Администрации Президента Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса. Награжден Орденом Мужества, различными ведомственными наградами. Женат, воспитывает дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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