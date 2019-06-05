Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин: биография

Президент Владимир Путин 5 июня 2019 года спустя всего восемь месяцев после назначения принял отставку Сергея Морозова и назначил врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. За плечами у 49-летнего нового главы непростого региона военное и юридическое образование, служба в армии и в ФСБ, а также шесть лет в статусе чиновника. Последнее место работы - аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Заместителем полпреда президента РФ в СКФО Игорь Бабушкин был недолго. Занимался вопросами благоустройства, развития регионов, инвестиций, экологии, «социалки». На эту должность его назначили 25 сентября 2018 года - за день до того, как его предшественник Сергей Морозов отправился руководить Астраханской областью вместо Александра Жилкина.

До этого в течение пяти лет с 2013 по 2018 годы Игорь Юрьевич работал заместителем руководителя Росимущества. Должность получил, отслужив более двадцати лет в Вооруженных Силах РФ и ФСБ России. Ушел в запас в 2012 году из Федерального агентства специального строительства в звании полковника. Награжден Орденом Мужества, также имеет немало ведомственных наград.

Владимир Путин встретился с Игорем Бабушкиным 5 июня. Фото: kremlin.ru

Биография врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина

Игорь Юрьевич Бабушкин родился 5 апреля 1970 года в городе Рыбинске Ярославской области.

Образование:

1992 год - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верхового Совета РФ;

2002 год - Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ (юриспруденция)

Позднее - АНО ВПО «Институт менеджмента, экономики и инноваций»

1992 - 2012 годы занимал командные должности в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

2013 - 2018 годы работал заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Курировал управления имущества государственной казны, федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности, управления отраслевых организаций и зарубежной собственности, организаций промышленного комплекса, отвечал за вопросы передачи объектов церкви.

25 сентября 2018 года распоряжением руководителя Администрации президента РФ назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

5 июня 2019 года Указом президента РФ назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области.

Действительный государственный советник Российской Федерации II класса. Полковник запаса.

Женат, воспитывает дочь.