2018-08-26T19:05:37+03:00
Общество

Министр спорта Павел Колобков: В Волгограде создадим Академию футбола

Министр спорта наградил победителей турнира «Кожаный мяч» и посмотрел стадионы «Трактор» и «Монолит»
Екатерина СИМОХИНАЕкатерина МАЛИНИНА
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Получить кожаный мяч из рук Министра спорта особенно почетно.Получить кожаный мяч из рук Министра спорта особенно почетно.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Для волгоградского спорта 26 августа оказался очень важным днем. В наш город приехал Министр спорта РФ Павел Колобков. Главная повестка дня: как использовать наследие ЧМ-2018 во благо людей, для развития массового и профессионального спорта.

У высокопоставленного чиновника был очень плотная программа. Первым делом он съездил вместе с губернатором на стадионы «Монолит» и «Трактор», реконструкция которых начнется в скором времени. Власти еще в середине августа объявили, что на том же «Тракторе» смогут трениоваться и простые волгоградцы. Да и сам стадион обустроят так, чтобы он был удобен именно для горожан, а не только профессионалам.

- Мы проехали три стадиона. Договорились о планах их реконструкции. Решили, что мы будем создавать Академию футбола при поддержке Министерства спорта. Все очень интересно. Главное, что мы с местными властями находимся на одной волне по развитию массового спорта и футбола. Волгоград становится спортивным городом. У губернатора есть продуманные планы и мы готовы их поддержать, - поделился впечатлениями Павле Колобков.

Побывал Павел Колобков на финале и на награждении «Кожаного мяча» на стадионе «Зенит». За престижный трофей съехались побороться 69 команд со всей страны. Эти соревнования по детскому футболу проводятся в Волгограде уже восьмой раз. И будут у нас и на следующий год. Министр порадовал всех участников новостью: юбилейный 55-й турнир тоже наш!

Павел Колобков также пообещал, что наконец-то закончат реконструкцию Центрального бассейна.

- Фасад уже сделан, осталось не так много, - заверил чиновник.

Открытия любимой площадки ждут десятки смортсменов. Ведь это был единственный глубокий бассейн в городе, где можно заниматься прыжками в воду. И пока родители вместе с детьми вынуждены на каждую тренировку ездить в город Волжский. Теперь же есть шанс, что к концу года объект сдадут.

Итогом насыщенного дня министра стала игра «Ротора" и "Факела» на "Волгоград Арене". С таким почетным зрителем команды как никогда старались проявить себя на поле.

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