Мэр Волгограда Виталий Лихачев получает меньше супруги и своего заместителя

Пришла очередь администрации Волгограда отчитаться перед жителями города о своих доходах за 2018 год. Градоначальник Виталий Лихачев за это время слегка разбогател, стабильно высокий доход показывает его супруга. А самым богатым чиновником по-прежнему остается вице-мэр Разумный. «КП-Волгоград» заглянула в кошельки чиновников.

Мэр Волгограда Виталий Лихачев за 2018 год показал доход в 3,758 миллиона рублей. В прошлом было лишь полтора. В собственности градоначальника земельный участок на 24 сотки, дачный дом на 234,3 квадратных метра. В гараже имеется любимый мотоцикл BMW R 1200 GS Adventure, моторная лодка Shark 580 и автоприцеп НВ 60-11. В пользовании просторная квартира на 127 «квадратов», принадлежащая супруге. Но куда больше впечатляет доход самой первой леди - 18,66 миллиона рублей - это в пять раз больше, чем у городского главы. В собственности у жены несколько земельных участков, доля в здании магазина и участке под ним, а также встроенно-пристроенные нежилые помещения. Своего автомобиля у семейства нет.

Сергей Разумный приехал в Волгоград из столицы наводить порядок в транспортном цехе.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Самым богатым чиновником мэрии Волгограда вновь стал курирующий городской транспорт вице-мэр Сергей Разумный с заграничной недвижимостью и доходом 10,9 миллиона рублей. У чиновника есть три машины - «Лада Ларгус», BMW X5, Toyota Land Cruiser, лодка АЭРО-330 и прицеп. Также в собственности пять земельных участков и квартира на 277 кв.м в России, большой лодочный ангар, гараж, два эллинга для катеров и два нежилых помещения общей площадью 125 кв.м. Принадлежит вице-мэру пополам с женой и райский уголок на Кипре - земля, полдома площадью 140 кв.м, а также половина бассейна. Кстати, супруга по традиции получает больше мужа - почти 13,3 миллиона рублей. Машина у нее одна - Mitsubishi Lancer, живет она в мужниной квартире, зато список недвижимости куда больше. В нем и скромный садовый участок с домиком на 169 «квадратов», и почти два гектара земель под промышленными и нежилыми зданиями. А также пять больших гаражей, административные здания, склады, нежилые здания и даже теплопункт, трансформаторная, водопровод и канализация. За год семья продала и купила автомобиль, а также расширила недвижимые владения.

Замглавы Олег Тетерятник заработал за прошлый год 2,57 миллиона. Ездит на Subaru Forester, в собственности также полквартиры площадью 72 «квадрата». Доход жены весьма скромный - чуть больше 200 тысяч рублей.

Первый заместитель главы Волгограда Ирина Пешкова заработала 2 миллиона 322 тысячи рублей. За душой у нее половина участка на семь соток и жилого дома на 270 кв.м. Супруг зарабатывает почти вдвое меньше - 1,336 миллиона рублей. У него имееется Renault Latitude и грузовой Citroen Jumper, нежилое помещение и 60-метровая квартира. В пользовании у семьи квартира площадью 54,4 кв.м и садовый участок.

Доход вице-мэра Владимира Сидоренко еще скромнее - 1,92 миллиона рублей. Ездит чиновник на Toyota Land Cruiser Prado, а живет в принадлежащей супруге квартире площадью 113,8 кв.м. Также у жены есть садовый участок, а вот своего дохода не имеется.

У замглавы Андрея Ляха самые скромные 1,277 миллиона дохода, Volvo XC 90, стометровый дом, 12 соток земли и подземный гараж. В пользовании также скромная квартира, гараж и участок под ним.

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