Самый богатый депутат волгоградской гордумы заработал почти 30 миллионов рублей

К концу мая народные избранники Волгограда отчитались о доходах за 2018 год. В пятерке богатейших депутатов гордумы одни миллионеры. «КП-Волгоград» по традиции заглянула в кошельки народных избранников.

САМЫЕ БОГАТЫЕ

На первом месте Иосиф Ефремов. Его годовой доход совсем немного не дотянул до тридцати "лямов" – 29,5 миллиона. Помимо внушительной зарплаты у депутата шесть земельных участков, два дома (один площадью 494,1 квадратов) и небольшая квартирка (всего 26 квадратов), а также два нежилых помещения. Автопарк тоже разнообразный: Toyota land cruiser 200, прицеп к легковому автомобилю и два экскаватора-погрузчика.

А вот доходы депутата гордумы и по совместительству директора ООО «ВНИИТМАШ» Андрея Гимбатова составляют 20 миллионов. Звучит странно, но зарплата народного избранника заметно сократилась: в 2017 году он заработал 26,4 миллиона рублей и также занимал вторую позицию среди своих богатых коллег. Если в прошлой декларации у Гимбатова в собственности были три земельных участка, девять зданий и сооружений, а в автопарке - Тойота Альфард», «УАЗ 330301 9» и грузовик «МАЗ 500», то в этой остались только иномарка и грузовик.

По-настоящему «обеднел» лидер прошлого года председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности Дмитрий Дильман. Если в 2017-ом он получил 33,7 миллиона рублей, то в 2018-ом всего 16 миллионов. Хотя в 2016-ом было еще хуже – всего 10 миллионов. В его владении по-прежнему восемь земельных участков, дом и два садовых дома (один из которых 491,9 квадратов), квартира и нежилое помещение. Из транспорта четыре трубоукладчика Комацу Д-355С.

Его коллега депутат Юрий Моисеев заработал 15,2 миллиона. Среди честно нажитого четыре квартиры, гараж, машиноместо и нежилое помещение. У народного избранника внушительный автопарк: Land Cruiser 200, Land Cruiser 100, УАЗ 22069-04 и мотолодка Slider 175. Замыкает пятерку богачей Геннадий Кузнецов с доходом в 8,9 миллиона рублей. У него земельный участок и недостроенный частный дом, а также пять автомобилей и прицеп.

САМЫЕ СКРОМНЫЕ

По-прежнему председатель Волгоградской городской Думы Андрей Косолапов в конце этого списка – его доход всего 2,1 миллиона. Впрочем, это больше, чем в 2017-ом, когда он заработал менее двух миллионов. У него по-прежнему Hyundai Genesis и TOYOTA LAND CRUISER катер «Bayliner 185K». Скромно живет и замглавы Волгограда Алексей Волоцков. Его доход и того меньше – почти 1,9 миллиона за год. В собственности квартира и машина Volkswagen Touareg.

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