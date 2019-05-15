Куда пойти в Волгограде: Ночь музеев, фестиваль искусств и кино на траве, танковый биатлон и авиашоу, майские премьеры и «Время одуванчиков»

Середина мая в Волгограде выдалась богатой на культурные события. Утопающая в сирени улица Мира станет одной из главных точек притяжения. В программе на этой неделе - Ночь музеев 2019, проект «Первая улица Мира» Музея Машкова и фестиваль искусств «Извините, вы не видели Лосева», велоэкскурсия по храмам города, вновь покажут кино на траве в Комсомольском саду, на «Прудбое» - танковый биатлон и авиашоу, в театрах - майские премьеры и солнечная выставка «Время одуванчиков». И это далеко не все. Куда сходить в Волгограде с 15 по 19 мая 2019 и что посмотреть, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

FAMILY-ФЕСТ

Районный фестиваль FAMILY-ФЕСТ, посвященный Международному дню семьи, пройдет в среду в сквере на проспекте Металлургов. Здесь будут работать интерактивные площадки и лекторий, гостей ждут мастер-классы и интерактивные игры, фитнес-разминка и миниконцерт. Сквер на проспекте Металлургов. 15 мая с 16.00 до 19.00.

АРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

Финал армейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» в этом году пройдет на полигоне «Прудбой» под Волгоградом с 16 по 29 мая. И каждый день там ждут зрителей. Помимо соревнований 72 лучших в стране экипажей танков Т-72Б3 и пяти взводов на БМП-2, на открытии волгоградцы смогут увидеть показательные выступления и авиашоу.

В полдень 16 мая возможности военной техники покажут мотострелки, танкисты, воздушный десант, артиллеристы, разведчики, экипажи самолетов Су-24М и Су-25СМ, а также вертолетов Ми-35 и Ми-8 АМТШ, которые нанесут удар неуправляемыми ракетами и высадят десант. Можно будет посмотреть и на возможности БМП-3, танков Т-90С и гаубиц 2С19 «Мста-С», покажут и рукопашный бой. Будет интересно зрителям на соревнованих и 18 мая - экипажи БМП-3 будут преодолевать водную преграду.

До остановки «Прудбой» волгоградцы могут доехать на своем авто или на любых автобусах, идущих в сторону Калача-на-Дону. Оттуда на полигон довезут на бесплатных автобусах. Машину придется оставить на парковке. Возьмите с собой паспорт и головные уборы. Полигон «Прудбой». Открытие 16 мая в 12.00. С 17 по 29 мая в 9.00.

На "Прудбой" пустят зрителей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» и «ВРЕМЯ ОДУВАНЧИКОВ»

В Казачьем театре премьера спектакля «Собачье сердце». Это современное прочтение одноименной повести Михаила Булгакова о том, как профессор Преображенский экспериментирует с пересадкой человеческого гипофиза бродячей дворняге. В основе сценографического решения использовали репродукцию картины Аристарха Лентулова «Москва». Режиссер-постановщик Владимир Тихонравов и художник Елена Орлова создают атмосферу именно той Москвы, которая в 20-е годы прошлого века безудержно менялась сама, неизбежно меняя и людские судьбы. Зрителю предложат поразмышлять о том, как влияет время на сознание человека, и есть ли границы, которые переступать нельзя.

А 16 мая в 17.30 в Казачьем театре открывается персональная выставка заслуженного работника культуры РФ, художника Елены Орловой. Ее акварельные работы разных лет объединены одной темой – «Время одуванчиков».

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

Премьера!

16 мая в 18.30.

17 и 18 мая в 17.00.

Билеты: от 100 руб. 16+

В казачьем театре покажут "Собачье сердце". Фото: Казачий театр

«КИНО НА ТРАВЕ»

В Комсомольском саду вновь открывается широкоформатный кинотеатр под открытым небом. Все лето по четвергам волгоградцы смогут посмотреть лучшие комедии, мелодрамы и семейные фильмы на зеленой лужайке. В программе 16 мая – комедия «Всегда говори «ДА» с Джимом Керри и романтическая комедия «Притворись моей женой» с Адамом Сэндлер, Дженнифер Энистон и Николь Кидман. А в прологе проведут викторину и выступят известные волгоградские музыканты. Кто это будет - пока сюрприз. Комсомольский сад (за НЭТом). Т. 8-902-363-30-83. 16 мая в 20.00. Вход свободный.

«ЧАЙКА»

Еще одна премьера - в молодежном театре. Здесь в Год театра обратились к классике и на губернаторский грант поставили чеховскую «Чайку». Это многоголосица чувств, любви, надежд и разочарований. В постановке заслуженного артиста РФ Владимира Бондаренко - это еще и театр в театре. Начиная с сорванной постановки Треплева и заканчивая чеховским финалом. А отправной точкой для создания сценографии для художника-постановщика Кирилла Мартынова стала дачная сцена.

Как отмечает Владимир Бондаренко, в «Чайке» все будет строго по тексту. Так как сюжет многим знаком, удивить зрителей можно лишь проникновенной, исповедальной манерой игры артистов.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

Премьера!

17, 28 и 29 мая, 7 и 27 июня в 19.00.

18 и 19 мая, 16 июня в 18.00.

Билеты: от 390 руб. 12+

Молодежный театр поставил чеховскую "Чайку". Фото: ВМТ

СУББОТНИК И ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Уже много лет любой ребенок из любой точки страны может бесплатно позвонить на детский телефон доверия 8 (800) 200-01-22, поделиться проблемами и найти их решение вместе с психологами. Чтобы ребята запомнили, куда звонить, в сквере Саши Филиппова устроят детский праздник с играми, конкурсами, танцами и фотосетом с огромным надувным мячом. А родителей «Комсомолка» приглашает на субботник, чтобы вместе украсить клумбу. Сквер Саши Филиппова. 17 мая в 14.00.

#ВДОХНОВЛЯЙСЯ2019

18 мая в 11.00 на верхней террасе обновленной набережной начнется музыкально-развлекательный фестиваль «#Вдохновляйся2019». В программе – массовая, зарядка, концерты, мастер-классы, спортивные состязания, выставки и развлечения для молодежи. В полдень на сцене начнется концерт. Детвору будет ждать сразу несколько интерактивных зон с играми и мастер-классами, караоке-площадка, а также шахматный турнир, кросс-фит, мини-футбол, флорбол. С 16.30 развлекать горожан будут духовой оркестр, коллективы консерватории и «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова. И в финале в небо выпустят десятки ярких воздушных шаров.

Обновленную набережную откроют большим фестивалем.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НОЧЬ МУЗЕЕВ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

Ночь музеев в 2019 году посвятили Году театра. Так что 18 мая в музеях Волгограда будет немало театральных зарисовок и постановок. Музеи будут работать непривычно долго, часть экспозиций будет доступна по билетам, часть программы покажут бесплатно. Впервые в этом году Ночь пойдет в музее тепла, в мемориальном парке на Мамаевом кургане и на улице Мира. В программе мероприятий Ночи музеев 18 мая 2019 года в Волгограде - спектакль и ночная экскурсия на Мамаевом кургане, квесты и реконструкции, конкурсы, концерты, встречи с поэтами и художниками, пленэры, мастер-классы и лекции, танцевальный опен-эйр и масса перформансов. К тому же музеи в этом году объединили свою программу с фестивалем искусств.

Куда пойти и что посмотреть в Ночь музеев 18 мая 2019 в Волгограде [полная программа мероприятий]

Полная программа Ночи музеев в музее Машкова и фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» (подробности).

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА

18 мая в Волгограде официально стартует мотосезон. В 13.00 колонна байкеров соберется на парковке у «Европа Сити Молл». В 14.23 колонна мотоциклистов двуинется к храму на Мамаевом кургане, а после начнется развлекательная программа на площадке байк-шоу на Тракторном. Парковка «Европа Сити Молл». 18 мая в 13.00.

ВЕЛОЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМАМ

В этом году сезон экскурсий по храмам на велосипеде откроют 19 мая. Маршрут пройдет через храм св. Николая Чудотворца, храм Рождества Христова в районе ТЮЗа, храм Воздвижения Креста Господня на Козловской. Доедут экскурсанты до площади Павших Борцов, где строится собор Александра Невского, после их путь пройдет по набережной Волги через храм Святого Пророка Иоанна Предтечи и Храм всех русских святых. Далее - за Волгу, к скиту, который строят в поселке Сахарный. Старт 19 мая в 12.00. Заявку можно оставить по телефону 89178324828.

Волгоградцы проедут на велосипедах по храмам города. Фото: Молодежный отдел епархии

Не пропусти!

АКВАРИУМ. БГ 65

«Человек, делающий музыку», - именно так предпочитает называть себя сам Гребенщиков. В этих словах, по-видимому, и кроется разгадка его феноменального успеха. БГ удается всего несколькими словами, несколькими аккордами затронуть самые потаенные струны души, достучаться до сердца и заставить работать разум. На пути к вершинам музыкального Олимпа музыкант не боялся смелых экспериментов, постоянно пробуя новые стили и направления в стремлении познать Мир и Себя. В награду от поклонников он получил титулы «Отец русского рока» и «Духовный гуру», но умудрился сохранить способность писать и актуальные и юношески открытые песни. А не так давно ему исполнилось 65 лет. Чем не повод встретиться?

Астрахань, АДК «Аркадия», ул. Калинина, 51.

24 мая в 19.00.

Волгоград, ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6.

26 мая в 19.00.

Билеты: от 1200 руб. 12+