Программа Ночи музеев в музее Машкова и фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?»

Впервые в этом году Ночь музеев 17 и 18 мая 2019 года объединила два крупных проекта - музейный проект «Первая улица Мира», поддержанный благотворительным фондом Потанина, и Международный фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?», который пройдет при поддержке Фонда президентских грантов. Общая идея - роль и место художников в этом мире. А фактически – признание в любви родному городу. Объединит совместный проект более десяти площадок в Волгограде и Волжском. А главные события развернутся на окутанной ароматом сирени улице Мира - первой восстановленной после Сталинградской битвы. В программе мероприятий Ночи музеев 2019 в Волгограде - спектакли и театральные зарисовки, квесты, конкурсы, концерты, встречи с поэтами и художниками, пленэры, мастер-классы и лекции, танцевальный опен-эйр и масса перформансов.

ПРОГРАММА НОЧИ МУЗЕЕВ 2019 В ВОЛГОГРАДЕ

17 мая 2019 года в 21.00 Театр в Леднике представит читку пьесы Ярославы Пулинович «Как я стал» в исполнении артистов НЭТа. Лофт 1890 (ул. 10-й дивизии НКВД, 5А)

Ночь музеев 18 мая 2019 откроется в 12.00 на главной сцене на улице Мира в Волгограде. В 12.30 отсюда стартует квест «По следу художника Виктора Лосева». А в 17.00 начнется большая концертная программа, которая продлится до 22.00. В программе - духовой оркестр, Ольга Насырова, Жанна Попова, Басма, ансабль ирландского танца IridanVolgograd, мим-шоу «Бонифаций», группы Microwave Popcorn, «Небо Рыб» и «Хроники края», оркестр малых форм «Улица Ковентри» и акустический музыкальный проект «ПочемуНеПадаетНебо».

В Волгоградском планетарии 18 мая в 13.00 начнется пленэр. Мастер-класс по работе акварелью по сырому проведет художник из Ульяновска Наталья Костюченко. В 15.00 фигуру в пространстве поможет нарисовать художник Оксана Бегма из Ростов-на-Дону. В 16.00 гостей ждет лекция художника Екатерины Оськиной (Москва). В кинозале в 12.30 Максим Леонтьев прочитает лекцию о самых известных кражах в искусстве. В 13.30 Наталия Косенко расскажет о том, как вдохновляет живопись модных кутюрье. А в 15.00 Степан Ботиев из Элисты расскажет о Калмыцком искусстве. На площади перед планетарием все это время с 12.00 до 15.00 будут идти уроки живописи.

В лицее №5 18 мая в 12.30 будут играть в шахматы, в 14.00 начнется встреча с художником из Якутска Семеном Луканси. А в 15.00 Диана Лукьяненко расскажет об уличном искусстве в Европе. Напротив лицея с 15.00 будут читать стихи. И с 17.00 до 22.00 – танцевальный опен-эйр.

На площадке у офиса (Мира, 19) 18 мая с 12 до 22 часов студенты ВГИИК будут писать портреты прохожих. Каждый час художники и музыканты, сменяя друг друга, будут устраивать перформансы. В 15.00 - мастер-класс художника Ирины Тур, в 17.00 графические композиции «С чистого листа» научит создавать Анастасия Ульяненко. С 12.00 до 18.00 будет работать детская творческая площадка, их родители смогут пообщаться с известными волгоградскими художниками и не только. А для взрослых в 13.00 мастер-класс Алены Васильцовой по батику, в 15.00 - «Городской пейзаж» от Алексея Бережнова, в 17.00 - мастер-класс и лекция по арт-терапии.

Кафе So So (ул. Мира 26) предложит фотозону. 18 мая в 13.00 здесь пройдет мастер-класс рисования песком, в 15.00 – гончарный урок и встреча с художником Владиславом Ковалем. На лавочке у кафе также пройдут мастер-классы: с 12.00 учить будет мастерица Оксана Муравьева, в 15.00 - кайтагская вышивка, а с 17 до 19 часов – печатная графика. А в 21.00 покажут короткометражки кинофестиваля «Вкратце!».

На улице Мира, 24 с 12 до 16.00 научат плести китайские узелки, а также китайской живописи, каллиграфии, росписи вееров и вырезанию из бумаги.

Художники выйдут на городской пленэр.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Музей Машкова (пр. Ленина, 21) в Ночь музеев 18 мая 2019 с 10.00 до 18.00 сделает свободный вход, с 18.00 до 00.00 - посмотреть экспозиции, послушать лекции, посетить мастер-классы и сделать массу снимков в оригинальной фотозоне можно по билетам (100 руб.).

10.00 - лекция Ирины Преображенской «Театральная коллекция ВМИИ им. И.И. Машкова»

12.00 - Театральная маска и веер, мастер-класс

14.00 - спектакль детского театра «Антоновские яблоки», лекция художника Антона Чубакова, Тула

15.30, 18.30, 19.00, 21.00, 22.00 - авторские экскурсии по выставкам музея.

16.00 - «Марафон гидов» - экскурсии по улице Мира и ее дворам, Лекция художника Патимат Гусейновой «Творческие воркшопы за рубежом».

18.00 - мастер-класс художника Натальи Рухлиной «Театральный натюрморт», детский балет «Арабеск».

C 18.00 до 23.00 - арт-игротека для малышей.

В 18.30 - мастер-класс клуба мастеров народной куклы «Крупеничка», интерактивная экскурсия «Русские императоры в вопросах и ответах».

В 19.00 - мастер-класс «Театральные аксессуары» от Татьяны Ковешниковой, и до самой полуночи - коллективный мастер-класс «Большой букет для сказочной художницы» от Ильи Кучерявого.

В 20.00 - презентация шедевров графики и скульптуры С. Гальберга, В. Серова, М. Митурича, Е. Обухова, Д. Митлянского.

В 20.30 - мастер-класс по гравюре «Сказочная иллюстрация» от преподавателей ВГСПУ

В 21.30 - мастер-класс по каллиграфии.

В 22.00 - встреча с театральными художниками.

В 23.00 - концерт «Светлая классика».

На Ночь музеев в ВМИИ всегда многолюдно. Фото: ВМИИ

Выставочный зал музея Машкова на Чуйкова 37 18 мая 2019 года с 10.00 до 18.00 сделает свободный вход, а после и до самой полуночи – по билетам. Здесь открылись выставка миниатюр Виктора Лосева, выставка «Город любви» и юбилейная выставка Леонида Гоманюка. В программе Ночи музеев с 11 до 19 часов – фильмы из медиатеки Русского музея. В течение дня здесь будет проходить конкурс графических работ «Город любви».

15.00 - интерактивное занятие для детей «Городской мотив»

16.00 - Город: право на высказывание. Лекция художника Михаила Гулина, Минск

18.00 - интерактивная экскурсия искусствоведа Ольги Малковой

18.30 - интерактивное занятие И. Говорухина «Истоки современного искусства»

18.30 - мастер-класс по изготовлению куклы Травница с мастерами клуба «Крупеничка»

19.00 - 21.00 - детская площадка: мастер-классы, игры, занятия

19.30 - музыкальный спектакль «Земля детей» Театра «Сады Си-ми-ре-ми-до»

20.00 - мастер-класс «Монотипия»

20.30 - экскурсия по выставке работ Виктора Лосева, мастер-класс «Городской пейзаж». Авторская открытка в технике высокой печати

22.00 - викторина для знатоков Царицына, Сталинграда и Волгограда

22.00 - мастер-класс «Весна в городе». Рисуем живые цветы

22.30 - Лекция художника, директора Витебского центра современного искусства Андрея Духовникова

23.00 - подведение итогов конкурса «Город любви», экспресс-лекция И. Говорухина «Как понять современное искусство»

Философская школа «Новый Акрополь» (ул. Мира 26), 18 мая в 13.00 пригласит на лекцию Инны Федоровой «Паблик-арт: Ростов-на-Дону в контексте планетарных тенденций». А в 17.00 дизайнер Серька Черкесов (Москва) расскажет об «Управлении символами».

Библиотека имени Горького (ул. Мира 15) 18 мая в 13.00 приглашает на панельную дискуссию на английском языке «Насколько актуально современное искусство?». Участвуют Зоран Анджелкович (Крушевац, Сербия), Каушик Гупта (Ченнаи, Индия), Ольга Хольцшуэ (Кельн, Германия), Дмитрий Грушевский (Москва, РФ), Крис О’ Конел (Ковентри, Великобритания). А в 16.00 - лекция-презентация Алексея Трубецкова (Саратов) «Отношения с фотографией: всё сложно».

Новый экспериментальный театр (ул. Мира 5) в 16.00 примет участие в «Марафоне гидов», а в полночь приготовил для волгоградцев особый сюрприз.

И в Волжском на улице Фонтанной 18 мая с 12 до 16 часов устроят городской пленэр, а в кофейне в 13 часов устроят творческую встречу с художником Андреем Духовниковым, и в 14.30 - с Катариной Балуновой из Турина.

Подробнее - на сайтах музея Машкова и фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?» - mashkovmuseum.ru и losevfest.info.