Бессмертный полк в Волгограде 2019: как пойдет колонна, где изготовить штендер

Главными событиями 9 мая 2019 в Волгограде станут военный парад на площади Павших Борцов, праздник на набережной, световая инсталляция на Мамаевом кургане и два салюта. Но самым массовым в День победы обещает вновь стать шествие Бессмертного полка. У тех, кто захочет почтить память героев Великой Отечественной и встать в строй с портретом своего родственника-фронтовика, еще есть время на то, чтобы изготовить штендеры и плакаты.

В 2019 году «Бессмертный полк» в Волгограде пройдет по тому же маршруту, как и в предыдущие два года. Сбор 9 мая на площади Ленина у Дома Павлова. 9 мая 2019 в 12.00 колонна двинется по проспекту Ленина до Мамаева кургана. Но на этот раз полк дойдет не до самой вершины - Родина-мать закрыта на реконструкцию, после майских праздников ее начнут одевать в строительные леса. Поэтому волгоградцы дойдут только до Зала Воинской Славы.

Свой Бессмертный полк 8 и 9 мая пройдет по каждой деревне, городу и даже в районах Волгограда.

Единственное, что нужно для участия в акции - это ваше искреннее желание. Никаких требований для штендеров нет. Его можно изготовить и самому, например, наклеить на картон фото родственника, прошедшего войну. Если снимки не сохранились, можно просто написать дорогое вам имя (спецификация и советы по изготовлению штендеров). Принимают заказы и в печатных салонах.

- «Бессмертный полк» не начинается и не заканчивается парадом 9-го мая. Он продолжается всегда, - отмечает координатор «Бессмертного полка» в Волгограде Наталья Бурцева. - Поэтому в любое время загружайте истории и фотографии своих дедов на сайте moypolk.ru, пусть имена ваших героев войдут в электронную Книгу памяти.

Где можно сделать штендер / портрет для «Бессмертного полка» 2019 в Волгограде и Волжском

Печатный салон GoldPrint, Волгоград, Советский район, пр. Университетский, 105 (Лента). Дзержинский район, ул. Землячки 110Б, ТРК Мармелад, 1 этаж. Ежедневно с 10.00 до 20.00. Штендер формата А3 с метровой ручкой на пластике - 400 руб., А4 - 300 (с оцифровкой фото). Телефон производства - (8442) 50-45-81, салона - (8442) 50-45-82. Заказы принимают до 6 мая, выдача до 8 мая. Можно заказать и на сайте GoldPrint.ru. Заказы до 6 мая, выдача - до 8 мая.

Фотосалон Ашан, Волгоград, Советский район, пр. Университетский, 107, ТРЦ «Акварель». Т.: 8-961-688-52-95, 8-988-492-90-97. Штендер А3 - 449 руб., А4 – 250. Заказы – до 3 мая включительно.

Фотоцентр «Ракурс», Волгоград, Дзержинский район, ул. 8-й Воздушной Армии, 28А, ТЦ «Диамант», цокольный этаж. Т. 8-988-026-84-98. Штендер А3 – 500 руб. (с легкой ретушью).

Заказ через сайт Полк34.рф, выдача заказов: Волгоград, ул. Рокоссовского, 42 (вход в МАН, налево за отделом Бакалея), ул. Штеменко, 34 (павильон напротив входа в FixPrice), ул. Санаторная, 6 (Цветы). Доставка по городу от 50 руб. Штендер А3 - 400 руб. Т.: 8-929-787-77-39.

Фотосалон, Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Штеменко, 34 (Малыш), т. 8-927-54-555-05. Время работы: пн. - сб. с 9.30 до 18.00. Штендер А3 - 500 руб. Прием заказов до 5 мая, выдача - до 8 мая.

РА «Альтезза», Волгоград, Ворошиловский район, ул. Рабоче-Крестьянская, 44, остановка «ТЮЗ», т.: (8442) 26-77-02, 8-903-315-09-09. Штендер А3 - 550 руб. Ретушь не менее 200 руб.

Салон Цифромолл, Волжский, ТРК ВолгаМолл , 1-й этаж рядом с «Империя сумок», т.: 8-927-507-15-99, 8-988-013-56-22. Штендер А3 - 450 рублей. Прием заказов до 6 мая 2019 года.

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