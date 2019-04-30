Майские праздники в Волгограде и Волжском: куда пойти

В 2019 году майские праздники подарили волгоградцам сразу девять выходных. На Первомай будем отдыхать с 1 по 5 мая. Следующая рабочая неделя тоже будет короткой: выходные с 9 по 12 мая. Для тех, кто не поедет в путешествие или на дачу, в Волгограде и Волжском подготовили программу праздничных мероприятий. Будут и традиционное шествие, и альтернативная монстрация, и даже парад с цирковыми слонами. В Комсомольском саду стартует летний сезон и ежедневные концерты, фестивали и развлечения для детей. Открывает сезон детская железная дорога. Музеи и театры подготовили культурную программу. Путеводитель от «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями и всей семьей в первые майские праздники.

Где устроить пикник и пожарить шашлык в Волгограде 2019 [оборудованные места для отдыха на природе]

Перекрытия дорог 1 мая в Волгограде и Волжском (подробности).

В Волгограде первомайская демонстрация начнется 1 мая 2019 в 9.30 на площади Ленина. Колонны с транспарантами, флагами и шарами пойдут по проспекту к площади Павших Борцов, там в 10.30 начнется митинг-концерт.

А в Краснооктябрьском районе Волгограда 1 мая 2019 в 13.00 начнется альтернативное первомайское шествие - монстрация. Молодежь уже готовит яркие наряды, абсурдные лозунги и транспаранты для самовыражения. Пойдут участники по парку 70 лет Победы от 39-й Гвардейской до площади у Царицынской оперы.

В Волжском 1 мая 2019 в 10.00 помимо традиционной демонстрации по проспекту Ленина пройдет детский парад с цирковыми слонами. Также в программе праздничных мероприятий на Первомай в Волжском - фестиваль воздушных змеев и фестиваль шашлыка, «ЭкстримФест», молодежная тусовка, концертs и многое другое. Развлекательными площадками станут городские парки (подробности).

1 мая 2019 года в Волгограде начинает работать детская железная дорога. По такому случаю подготовили праздничную программу, выставку и, конечно, можно будет прокатиться по пойме в поезде. Сделать это можно будет и в любой день вплоть до октября, кроме понедельника. Со станции «Площадь Чекистов» состав отправляется в 10.30, 11.30, 12.30; 15.00, 16.00 и 17.00. Детей до 5 лет прокатят бесплатно, до 11 лет - билет 100 рублей, для взрослых - 150.

С 1 мая 2019 в фуд-зоне Центрального рынка Волгограда каждый выходной и праздничный день в 19.00 – концертная программа. 1 и 5 мая Егор Феоктистов представит кавер-версии популярных хитов. 3 мая выступит группа «Контраст», 4 мая устроят диджей-вечеринку.

На майские праздники традиционно стартует летний сезон в Комсомольском саду (парк за НЭТом). 1 мая 2019 с 14.00 до 18.00 пройдет Маёвка в парке. С 14.00 до 15.00 на Круглой площади покажет шоу музей Эйнштейна, в 15.00 стартуют конкурс рисунка на асфальте и детская дискотека, а на улице Ленина всех желающих ждут на пленэр. В 16.00 начнется концерт Игоря Мосолова и Ирины Аксёновой

3 мая 2019 с 16.00 до 18.00 в Комсомольском саду Волгограда пройдет праздник «Мир, труд, май!». Детвора снова будет рисовать на асфальте, мастерить и запускать бумажные самолетики, атмосферу поддержат детские коллективы.

Вам есть, что сказать, прочесть, спеть? Тогда 4 мая 2019 в 17.00 вас ждет первый в этом году Свободный микрофон Волгограда в Комсомольском саду. «Свои пять минут славы» может полкучить каждый. Возраст значения не имеет, но все должно быть в рамках приличия.

На музыкальный фестиваль «Грачи прилетели!» Комсомольский сад приглашает 5 мая с 14.00 до 18.00. Со сцены будет звучать живая музыка от рока до классики.

Памятная акция, «Солдатский привал», военно-полевая кухня и концерт ждут жителей и гостей Волгограда в Комсомольском саду 7 мая 2019 с 11.00 до 14.00. А 7 мая 2019 с 17.00 до 18.00 и 8 мая с 18.00 до 19.00 в парке будут танцевать «Вальс Победы».

По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в Красноармейском районе на Красную горку пройдет фестиваль «Пасхальная весна». В программе 5 мая 2019 в 12.00 у фонтанов на бульваре Энгельса - творческие мастер-классы, благотворительная ярмарка, православная выставка, а также игры для детей, русские забавы. Будут ждать гостей и поляны «Дерево радости», «Русский самовар» и другие.

Казачий театр на майские праздники объявляет акцию – два билета по цене одного. 2 мая в 17.00 маэстро Александр Сиваев и оркестр приглашают на концерт «Музыкальное притяжение». 5 мая в 11.00 детвору ждет сказка «Капризная принцесса», а для взрослых (18+) 5 мая в 17.00 покажут водевиль Ильфа и Петрова «Сильное чувство». Билеты можно купить на сайте театра kazachiy-theatre.ru.

5, 7 и 8 мая Волгоградский молодежный театр покажет спектакль «У войны не женское лицо». Билеты можно купить онлайн на сайте molod-theatre.ru, а на спектакль 8 мая в 14.00 тоже объявили акцию - все билеты по 250 рублей (заказ только по телефону +7-995-401-49-06).

"У войны не женское лицо". Фото: ВМТ

НЭТ в майские праздники покажет премьеру спектакля «День танкиста с пятнадцатью кошками над головами» по комедии Степана Лобозерова. Любовная и детективная линии сюжета будут разворачиваться на фоне колоритных картин современности. Премьера в Волгограде - 3, 4 и 25 мая в 18.00. 26 мая в 13.00 и 19.00. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru. А первыми спектакль нового худрука театра Никиты Ширяева увидят волжане.

Музей-заповедник «Сталинградская битва» на майские праздники 2019 поменял режим работы. Смена роты Почетного караула в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане будет проходить ежедневно, каждый час с 9.00 до 19.00. Музей-панорама «Сталинградская битва» 1, 2, 3, 10 мая работает с 9.00 до 19.00, 4 мая - с 10.00 до 19.00, 5, 7 и 12 мая - с 10.00 до 18.00, 8 мая - с 10.00 до 21.00, 9 мая - с 9.00 до 21.00, 11 мая посетителей ждут с 9.00 до 20.00. Музей «Память» 1, 2, 3 мая открыт с 9.00 до 19.00, 4, 5, 7, 8, 12 мая - с 10.00 до 18.00, 9 мая рабочий день с 9.00 до 20.00, 10 и 11 мая - с 9.00 до 19.00. Мемориально-исторический музей с 1 по 8 мая и с 10 по 12 мая 2019 работает с 10.00 до 18.00, 9 мая - с 9.00 до 20.00. В понедельник 6 и 13 мая во всех трех музеях выходной.

С 1 по 5 мая 2019 и с 10 по 12 мая интерактивный музей «Россия - моя история» в пойме реки Царица работает без выходных с 10.00 до 20.00. 7 и 8 мая, а также с 14 по 17 мая посетителей ждут с 10.00 до 18.00. А в День Победы 9 мая в музее сокращенный день – с 10.00 до 16.00. Учтите, что пускают посетителей за 45 минут до закрытия.

В областном краеведческом музее открылась выставка «Путешествие в страну сказок», посвящённая Году театра. Здесь можно увидеть фотографии, афиши, документы, реквизит, а также марионетки, тростевые, деревянные, ростовые куклы.

В выставочном зале музея Машкова с 1 мая до 2 июня 2019 работает новая выставка «Город любви» - главная выставка проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем грантового конкурса «Музей 4.0». Это признание в любви Волгограда, его образу в искусстве и его месту в нашем духовном пространстве. В экспозиции - более ста произведений графики, скульптуры и живописи от 1943 года до середины 1980-х из фондов ВМИИ. Многие посвящены послевоенному восстановлению Сталинграда. Часть работ покажут впервые. Представят посетителям и фотографии, редкие документы и газетные публикации, проекты архитекторов и многое другое. Открытие 30 апреля в 17.00. Также в программе - викторина-квест и авторские экскурсии.

"Город любви" - это признание Волгограду. Фото: ВМИИ

На Музейную маевку с Золотым ключиком 1 мая 2019 в 14.00 приглашает музей Машкова (пр. Ленина, 21). В программе - экскурсия по персональной выставке Нинель Пироговой, викторина и мастер-класс по изготовлению подвижных марионеток. А в 11.00 и 13.00 волгоградцев ждут на обзорные экскурсии. В честь праздника оплатить придется только входной билет.

В выставочном зале на Краснознаменской, 6, открылась масштабная выставка, посвященная 80-летию Волгоградского отделения Союза художников России. В экспозиции - более 230 работ 115 авторов.

1 мая с 9.30 до 13.00 в Светлоярском районе устроят открытый фольклорно-этнографический калмыцкий праздник «Степной тюльпан». Здесь будет работать ярмарка мастеров, познакомят с творчеством, бытом, обычаями и кухней калмыцкого народа. Главным символом праздника, конечно же, станут тюльпаны во всем многообразии - картины, панно и мыло, леденцы и ковка, бижутерия и прочие сувениры. Еще одной фишкой станут конноспортивные состязания. Поселок Северный. Вход свободный.