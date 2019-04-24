На Первомай в Волжском пройдут детский парад со слонами и фестиваль шашлыка

СЕГОДНЯ 00:12 2019-04-24T00:13:42+03:00

В программе праздника 1 мая 2019 в Волжском фестивали шашлыка и воздушных змеев, детский парад и молодежная тусовка [программа мероприятий, схема перекрытия дорог, где запретят продавать алкоголь]

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1 Мая 2019 года в Волжском в программе мероприятий фестиваль воздушных змеев и фестиваль шашлыка, «ЭкстримФест», молодежная тусовка, концерт и многое другое. Развлекательными площадками станут городские парки. Помимо традиционного шествия на Первомай по проспекту Ленина 1 мая в 10.00 пройдет детский парад с цирковыми слонами от площади Ленина до аллеи аттракционов. А у колеса обозрения на асфальте нарисуют юбилейную для города цифру 65.

У сцены в парке «Волжский» 1 мая 2019 в 11.00 стартует турнир по стритболу, рядом развернутся сразу несколько концертных площадок и откроется фестиваль шашлыка, также волжан ждут интерактивные площадки с большой скакалкой, армреслингом, армлифтингом, чирлидингом и художественной гимнастикой. А у памятника Высоцкому в 11.00 пройдет открытый урок по йоге. На центральной аллее до 14.00 детвору ждут контактный зоопарк и творческие мастер-классы. На новой сцене парка пройдет фестиваль воздушных змеев.

Молодежь приглашают на «Первомайскую тусовку» 1 мая 2019 с 17.00 до 19.00 на сцене на улице Сталинградской, с 18.00 до 20.00 пройдет спортивный «ЭкстримФест», а у памятника Владимиру Высоцкому - молодежный квартирник. И с 19.00 до 21.00 волжан приглашают на концерт.

В программе праздника в парке ДК «ВГС» в Волжском 1 мая 2019 с 16.00 до 19.00 - фестиваль воздушных шаров и сладкой ваты.

Перекроют дороги 1 мая 2019 с 8.30 до 12.00 в Волжском на проспекте Ленина от площади Свердлова до улицы Молодогвардейцев. Автобусы на это время изменят маршрут и будут объезжать закрытый участок по улице Карбышева.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, торговать алкоголем в Волжском на Первомай запретят 1 мая с 9.00 до 21.00 на улице Набережной у домов № 12л, 75 - 77, на проспекте Ленина у домов № 76 - 86, 75 - 97 и на улице Энгельса, 1. С 12.00 до 19.30 у домов 15 - 47, 10 - 12 на улице Карла Маркса, на улице Комсомольской у домов 15 - 29, 18 - 24; а также на проспекте Ленина, 18 - 30, 15 - 29 и улице Циолковского, 10 - 18, 13 - 17.

ИСТОЧНИК KP.RU