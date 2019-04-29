Где устроить пикник и пожарить шашлык в Волгограде 2019

Праздничные выходные на Первомай по традиции не обойдутся без аромата жарящегося на мангале шашлыка. И хотя прогноз погоды на первые дни мая 2019 года сулит дожди и прохладу, волгоградцы все же отправятся на природу, на пикники. Из-за дождливой погоды к 1 мая особый противопожарный режим и запрет на въезд в леса пока не ввели. А вот костры - уже месяц под запретом. «КП-Волгоград» подскажет, где в Волгограде и пригороде пожарить шашлык и не нарваться на внушительный штраф.

Пожарить мясо можно на турбазах, где возьмут от 300 рублей с человека за гостевой визит и предоставят мангал. В черте Волгограда и в ближайшем пригороде есть оборудованные места для отдыха. Плюс зеленые стоянки во всех природных парках области. Везде за удовольствие и удобства придется заплатить. Пока можно отдохнуть и просто на берегу, но машину придется оставить за 200 метров от воды и строго соблюдать меры противопожарной безопасности.

Многие любимые места волгоградцев и волжан в пойме к праздникам уйдут под воду, в том числе зоны отдыха рядом со Средней Ахтубой и у хутора Бобры. Волжская ГЭС в этом году начала работать в режиме пропуска половодья с 21 апреля. Воды будет меньше, чем в прошлые годы. Максимальный сброс по 25 тысяч ± 500 кубометров в секунду запланирован с 3 по 7 мая. Так что на Первомай в зоне подтопления еще можно успеть отдохнуть.

Где устроить пикник и пожарить шашлык в Волгограде и пригороде в 2019 году

Среднеахтубинский район, парк-клуб Бобры

Во время максимального сброса воды территория парка-клуба Бобры на одноименном пляже за Волгой может полностью или частично уйти под воду. Но пока на Первомай здесь принимают гостей. Запас места есть, говорят организаторы. Помимо аренды беседок (от 2000 рублей), для отдыхающих установили столики с зонтиками - за 1500 рублей с компании. Можно покататься на лошадях и квадроциклах.

С моста через Волгу повернуть по указателю «хутор Бобры». Далее налево - неблагоустроенный берег, направо - парк клуб Бобры. Время работы - ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефон - 600-195.

Среднеахтубинский район, ерик Верблюд

В Волго-Ахтубинской пойме на берегу ерика Верблюд обустроили зеленую зону для отдыха. Здесь есть беседки, пляж и контейнеры для раздельного сбора мусора. Оборудовано около 30 мест, каждое рассчитано на шесть - девять человек.

Выезжать на берег на личном авто нельзя. Место на платной парковке обойдется в 110 рублей. Вход – 60 рублей с человека. Время работы – с 8.00 до 20.00, ночью - бесплатно.

Днем можно взять в аренду мангал и пожарить шашлык. Или отправиться на экскурсию по природному парку. За небольшую плату также предложат палатку, шезлонги, мячи, дрова. Решетки или шампуры берите свои.

Также природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» предложит велосипедные маршруты по дубравам и лугам. Велосипед можно взять напрокат. Заявки по телефону (84479) 5-34-41.

Краснослободск. Пейнтбол и лазертаг в клубе «Волгоград»

Отправиться на пикник с шашлыками можно в дубовый лес за Волгой в клуб «Волгоград». Здесь есть большая зона отдыха с беседками, мангалами, площадками для игр, санитарной зоной. Есть тир. Можно поиграть в пейнтбол (комплект 800 руб. - прокат оборудования и 200 шаров), лазертаг (два часа - 750 руб. с человека, камуфляж включен), кидбол (два часа игры – 750 руб.), пострелять из лука и арбалета, пройти «веселые старты» или квест (от 300 руб.). Входной билет для желающих устроить пикник - 200 рублей с человека (есть большие беседки, мангалы, гриль и шампуры).

Клуб расположен на левом берегу Волги недалеко от моста. В высокий сезон беседку и развлечения лучше заказывать заранее. Время работы с 9.00 до 22.00. Т.: (8442) 50-55-35, 8-927-510-55-35.

Красноармейский район, Чапурниковская балка

Оборудованы площадки для отдыха со столиками, скамейками и мусорными баками. Бесплатно.

Дзержинский район, Ангарский пруд

Есть столики, скамейки, места для сбора мусора, площадка для баскетбола, детская площадка.

Ворошиловский и Советский районы, парк развлечений «Воинград»

У клуба есть две базы, где можно поиграть в пейнтбол, лазертаг и пожарить шашлык. Одна расположена в сосновом бору в Советском районе неподалеку от остановки «Горная поляна» (сто метров в сторону Волги). Вторая - в Ворошиловском, по дороге на Максимку, в 250 метрах от стелы Царицын-Сталинград-Волгоград, есть указатели.

На территории есть беседки, детский городок. Гостевой билет без игры на день стоит 300 рублей (беседка, мангал и шампуры включены). Для желающих поиграть в пейнтбол входной билет – 650 рублей (100 шаров) и 850 рублей (200 шаров), включены зона отдыха, поля, инструктор, экипировка. Лазертаг обойдется в 550 рублей (час игры) и 750 (два часа), в абонемент также входят поля, инструктор, экипировка и зона отдыха на весь день. В парках также есть тир, луки, метание ножей. Студентам, школьникам, на день рождения - скидки.

Время работы: ежедневно с 9.00 до 23.00. В праздники лучше сделать предварительный заказ. Т.: (8442) 98-28-07, 8-906-167-93-61, 8-937-082-67-67.

Городищенский район, Орловский пруд

Вокруг пруда среди деревьев на берегу около 70 обеденных столиков (у каждого мангал, лавочки, мусорные баки). В этом году их обновили. Также имеется шесть больших беседок за отдельную плату по предварительной брони. Можно порыбачить, пожарить шашлык, поиграть на берегу в волейбол, бадминтон, футбол. Рядом есть четыре домика (от 7 тысяч рублей в сутки), баня, магазинчик. Въезд на территорию - 300 рублей с автомобиля.

Пруд находится в 100 метрах от села Орловка и в 10 минутах езды от Тракторозаводского района Волгограда. Время работы - ежедневно с 8.00 до 23.00. Т. 8-904-421-01-40.

ВАЖНО!

В лес не ходи!

Особый противопожарный режим и ограничение пребывания в лесах и въезда в них в Волгоградской области пока не ввели. Но постановление могут принять как раз накануне вторых праздничных выходных. Тогда отдых на природе может обернуться штрафом.

А еще в мае волгоградские леса будут обрабатывать химией от пилильщиков, шелкопряда листовертки и пяденицы. Так что гулять в них специалисты не советуют. Грибы и ягоды будут несъедобны, даже просто дышать таким воздухом не стоит.

Обрабатывать вплоть до 20 мая 2019 года будут угодья в Старополтавском, Михайловском, Ольховском, Подтелковском, Быковском и Среднеахтубинском лесничествах, с 20 мая по 9 июня - в Иловлинском и Калачевском.

Об опасности отравления должны предупреждать специальные аншлаги за 300 и более метров от обрабатываемого участка.

Костер не разводи!

Пожарить шашлык в Волгограде и пригороде на майские праздники можно, но очень осторожно. Главное - соблюдать правила пожарной безопасности.

Костер разводить ни в коем случае нельзя, зато можно воспользоваться мангалом. Выбирайте открытое место подальше от деревьев и сухой травы и не оставляйте огонь без присмотра. После затушите угли и уберите мусор.

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