Перекрытия дорог 1 мая в Волгограде и Волжском

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-29T10:17:59+03:00

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На Первомай в Волгограде пройдет традиционная демонстрация. А в Волжском 1 мая 2019 в праздник весны и труда к шествию присоединятся даже цирковые слоны. Автомобилистам на это время придется уступить дорогу пешеходам. В Волгограде на полдня перекроют дороги на проспекте Ленина. Первая продольная станет пешеходной зоной на участке от 7-й Гвардейской до Краснознаменской с 7.00 до 13.00 1 мая 2019 года. Объехать закрытый участок можно по улицам 7-й Гвардейской, Коммунистической, Краснознаменской, набережной 62-й Армии.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на время демонстрации перекроют дороги 1 мая 2019 и на площади Павших Борцов и прилегающих улицах. Также волгоградцам в канун Первомая не стоит оставлять машины на площади Павших Борцов, на Аллее Героев у гостиниц «Волгоград» и «Интурист», на улице Гоголя у Главпочтамта. Все автомобили, которые будут припаркованы в пешеходной зоне, с 00.00 часов 1 мая увезут на штрафстоянки эвакуаторы.

В Волжском с 20.00 30 апреля до 15.00 1 мая 2019 перекроют парковочный карман у дома № 13 на улице Сталинградской. Также 1 мая с 8.30 до 12.00 для автомобилей перекроют дорогу на проспекте Ленина от площади Свердлова до улицы Молодогвардейцев. Автобусы будут объезжать этот участок по улице Карбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU