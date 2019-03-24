2019-03-24T13:31:51+03:00
Общество

Петра Зайченко проводили в последний путь аплодисментами

Похоронили великого актера на центральном кладбище Волгограда 24 марта
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАЮлия Данильченко
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Много теплых слов прозвучало на панихиде.Много теплых слов прозвучало на панихиде.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Проститься с известным актером, заслуженным артистом России Петром Зайченко, которого не стало 21 марта 2019 года, приехали все, кто его знал и любил. Родные, близкие, друзья, коллеги по цеху и поклонники его удивительного творчества 24 марта собрались в Казанском кафедральном соборе на гражданской панихиде, где сказали прощальные слова.

Родные и близкие, коллеги и поклонники творчества пришли на гражданскую панихиду. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Родные и близкие, коллеги и поклонники творчества пришли на гражданскую панихиду.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Мы закончили одно училище, но там не пересекались. Познакомились уже в ТЮЗе, - говорит директор ТЮЗа Альберт Авходеев. - Замечательный был человеком.

Петра Петровича любили многие. Его кончина - боль и скорбь для всех. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Петра Петровича любили многие. Его кончина - боль и скорбь для всех.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Много теплых и одновременно грустных лов прозвучало от заслуженного художника России, геральдиста Владислава Коваля, давнего друга Зайченко.

- Петю я знаю давно, сколько помню себя молодым, столько мы и знакомы. Моя первая выставка была в 84 году, тогда вышел и его первый фильм. И нас это в творческом плане объединило. Зайченко был мне очень близким человеком. Мы потеряли великого актера, который не уехал из нашего города, а остался патриотом до конца, - уверен Владислав Коваль. – Петр хотел, чтобы его похоронили с супругой Валерией Николавной вместе. Но решили, что такого актера нельзя на задворки. Вот даже снег пошел. Плачет природа о человеке города… Но, думаю, и Лерочку (прим.ред: Валерия Николаевна Зайченко похоронена на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе) привезут к нему. Он без нее не мог. После смерти супруги Петя год прожил и просто потерял интерес к жизни. Печально это.

Отпевать великого артиста будет отец Вячеслав. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Отпевать великого артиста будет отец Вячеслав.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После панихиды здесь же, в Казанском соборе, пройдет отпевание.

- В завещании Петр просил провести отпевание отца Вячеслава, так как он и Валерию Николаевну отпевал, и храм рядом с его домом. Я думаю, это последний путь и пускай Петр поездит по городу, все-таки он осветит Волгоград своим присутствием, - уверен Владислав Коваль.

Около 15:30 на центральном Дмитриевском кладбище пройдет погребение. Все расходы областная администрация взяла на себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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