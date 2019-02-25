2019-02-25T13:04:38+03:00
Досуг

Масленица 2019 в Волгограде: программа праздника

Куда пойти на Масленицу с 4 по 10 марта 2019 в Волгограде, где проводить зиму, где пройдут народные гулянья, где поесть блинов и сжечь чучело [программа мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Зиму провожаем, Масленицу отмечаем.Зиму провожаем, Масленицу отмечаем.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Масленица в 2019 году выпала на неделю с 4 по 10 марта. Волгоградцы будут печь блины и угощать ими знакомых, устраивать посиделки, ходить в гости и веселиться. Всю масленичную неделю в Волгограде будут идти народные гулянья с проводами зимы и сожжением чучела. Главные события развернутся на площадке у интерактивного парка «Россия - моя история» в пойме Царицы. Гостей ждут метлобол и катания на печи, казачьи забавы и игры, конкурс масленичных кукол и «Царицынские блины», концерт и угощения. А хэдлайнером праздника станет группа «Балаган лимитед». Будут водить хороводы на Масленицу 2019 и во всех районах города. В программе праздничных мероприятий - традиционные народные игры и забавы, театрализованные представления с ряжеными и скоморохами, концерты и румяные блины. «КП-Волгоград» подскажет, где будет все самое интересное.

Куда сходить на Масленицу 2019 в Волгограде

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

6 марта в 16.00 – праздник во дворе на пр. Ленина, 10.

9 марта в 14.00 – гулянья в ТОС «Невский», ул. Невская, 10, 12

10 марта 2019 с 12.00 до 17.00 - народные гулянья в пойме реки Царицы в парке у интерактивного музея «Россия - моя история».

10 марта с 12.00 до 17.00 – народные гулянья в Комсомольском саду (за НЭТом)

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

5 марта в 10.00, 12.30 – игровая программа в ДК района, ул. Дзержинского, 17

6 марта в 12.00 – народные гулянья на площади у «Ударника», ул. Дзержинского, 12

9 марта в 11.00 - ул. Героев Шипки, 21

9 марта в 12.00 – праздник на площади Аттракционов

10 марта в 13.00 – праздник в послеке Водствой, площадь перед ДК, ул. Костюченко, 19

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

6 марта в 15.00 - «Самый вкусный блин» и «Танцевальная масленица», у ДК им. Гагарина

10 марта с 10.30 до 13.00 – народные гулянья в парке им. Гагарина

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

2 марта в 10.00 - праздник на стадионе лицея №8 «Олимпия»

7 марта в 16.00 - фестиваль народного творчества «Русский стиль», парк «Русь», ул. Краснополянская

7 марта в 13.00 – площадка у комплекса «21 век»

10 марта в 12.00 – Масленица в парке «Семейный», ул. 8-й Воздушной Армии

10 марта в 12.00 – гулянья в парке Летчиков, б-р 30-летия Победы

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

9 марта в 12.00 – развлекательная программа в сквере Саши Филиппова

9 марта в 14.00 – праздник в ТОС Садовая, ул. Паши Ангелиной, 45

10 марта в 12.00 - праздник в ТОС «Ардатовский», ул. Лужская напротив дома 15

10 марта в 14.00 - ТОС «Ворошиловский», площадка на ул. Панина, 20/4

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

9 марта в 11.00 – поселок Водный

9 марта в 12.00 – поселок Майский

9 марта в 12.00 – ДК поселка Горьковский

10 марта с 11.00 до 14.00 - концертно-театрализованная игровая программа «Как Федот-стрелец весну добывал!», поселок Горьковский, ТК «Петров двор», ул. Волгоградская, 168

КИРОВСКИЙ РАЙОН

9 марта в 11.00 – народные гулянья на площади у «Авангарда», ул. 64-й Армии, 26

10 марта в 15.00 – двор на ул. Шумилова, 30

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

4 марта в 15.00 - двор на ул. Пролетарская, 27

6 марта в 15.00 - ДК района, ул. Гражданская, 64

6 марта в 12.00 – праздник на бульваре Энгельса, второй фонтан

7 марта в 16.00 – Широкая Масленица в парке Юбилейный

9 марта в 14.00 - двор на ул. Якуба Коласа, 21

9 марта в 13.00 – праздник на пр. Героев Сталинграда, 3

9 и 10 марта с 10.00 до 18.00 – Масленица в музее-заповеднике «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10.

10 марта в 12.00 – скейт-площадка, ул. Моцарта, 20

10 марта в 12.00 – народные гулянья на площади перед РЦ «Гиппопо»

10 марта в 12.00 – праздник у ДК района, ул. Гражданская, 64

ИСТОЧНИК KP.RU

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