2019-03-06T18:29:03+03:00
Досуг

Масленица 2019 в Волжском: программа праздника

Куда пойти на Масленицу с 7 по 10 марта 2019 в Волжском, где проводить зиму, где пройдут народные гулянья, где поесть блинов и сжечь чучело [программа мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Куда сходить на Масленицу в Волжском.Куда сходить на Масленицу в Волжском.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Волжском широкая Масленица и главные народные гулянья в 2019 году ждут в парках ДК «ВГС», «Волжский» и «Новый город». В программе 10 марта 2019 в Волжском - фестиваль блинов, традиционные масленичные забавы, кулачные бои и сжигание чучела.

Народные гулянья в Волжском на Масленицу пройдут: 7 марта 2019 в 11.00 – на ул. Машиностроителей, 13; ул. Пушкина, 44. 9 марта в 11.00 – на ул. Советская, 25 и 27; в поселке Краснооктябрьский, на ул. Плеханова, 31а.

10 марта 2019 в 11.00 на Масленицу в Волжском приглашает парк «Новый город». В программе - метание валенка, блинный забег, бой подушками, концерт, файер-шоу, угощения.

10 марта 2019 в 12.00 можно сходить на Масленицу в парк «Волжский». Гостей ждут соревнования «Меткий блин», перетягивание каната, мастер-классы, кулачные бои, состязания, хороводы, фолк-фестиваль и открытие нового 50-метрового колеса обозрения.

10 марта 2019 в 12.00 также отметят Масленицу и проводят зиму в парке «ДК «ВГС». У ротонды устроят караоке «Горлодер», в парке мастер-классы по сборке скворечников, воркаут, поедание блинов на скорость, молодецкие забавы и сжигание чучела.

10 марта в 13.00 Широкая Масленица в Волжском в поселке Краснооктябрьский, на улице О. Кошевого, 7; в 11.00 - в 1, 8, 9 и 11 общественных округах, в 12.00 - в 6, 9 и 10 округах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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