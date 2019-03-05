Масленица в Комсомольском саду: хороводы и «Царь горы»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-05T15:39:24+03:00

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В воскресенье 10 марта 2019 с 12.00 до 19.00 по традиции проводы зимы устроят в парке Комсомольский сад (за НЭТом). С утра в парке развернутся ремесленники. На сцене на Круглой площади в 13.00 начнется концерт «Голоса Волгограда», с 13 до 17 часов гостей научат мастерить симпатичные обереги - лошадок из сена. Также в программе за неимением снега игры на горе душистого сена, вкусные блины и сожжение чучела.

В 14 часов пройдет шоу мыльных пузырей, а с 14.30 будет работать открытый микрофон для детей. В это же время кукольный театр «Солнечный ЛеВа» покажет сказку. Также в программе – метлолет, кросс с блинами, ходули и многое другое. В 15.15 на горе сена гостей ждут «Царь Горы», «Куча-мала» и забава «Стенка на стенку». В пять вечера ряженые пойдут колонной к колесу обозрения, здесь покажут театрализованное представление, а завершится праздник файер-шоу и сжиганием чучела.

Полная программа гуляний на Масленицу 2019 в Волгограде

ИСТОЧНИК KP.RU