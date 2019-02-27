В Волгограде на Масленицу устроят метлобол, конкурс блинов и концерт «Балаган лимитед»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-27T10:58:51+03:00

В программе праздника на Масленицу 10 марта 2019 в Волгограде также катание на русской печи и кулачные бои и битва стенка на стенку

Изменить размер текста: A A

Городской праздник Широкой Масленицы в Волгограде пройдет с 12 до 17 часов 10 марта 2019 года в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия - моя история». В программе мероприятия - народные гуляния, метлобол, катание на русской печи и на конях, молодецкие забавы, казачьи игры и забавы, перетягивание каната и конкурс силачей, а также битва стенка на стенку и кулачные бои. Хэдлайнером концерта станет фолк-группа «Балаган лимитед». А предприниматели сразятся в конкурсе на самые вкусные блины. Когда жюри оценит лакомство, блины раздадут волгоградцам.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на казачьей площадки на Масленицу волгоградцев угостят не только блинами и чаем, но и кашей. Свои развлекательные площадки представят и районы города. Тракторозаводский район пригласит на «БлинMIX» с народным битбоксом, рэп баттлом и блинами. Детвору и взрослых ждет батут «Гладиаторы». А малышей будут развлекать герои мультика «Три кота», ребята смогут поиграть в догонялки, поводить хороводы, получить призы, разрисовать матрешек и прокатиться на настоящей русской печи. В пойме также пройдут конкурс красоты масленичных кукол и ярмарка мастеров.

Полная программа Масленицы 2019 в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU